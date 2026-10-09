Пеевски: Тепърва ще изнасям истината за кабинета

Правителството е много притеснено от мен. Тепърва ще изнасям истината за кабинета. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски.

"Единственото, което мога да направя за Демерджиев, е да му подаря един термометър. Явно е качил температурата или жена му не го е завивала", заяви лидерът на ДПС на въпрос за намеците на вътрешния министър Иван Демерджиев, че той стои зад сигналите за бомби в институциите.

"Демерджиев нощем вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за целия този кабинет. Всичко за тях - цялата им корупция и всичко, което творят", каза още Пеевски.

"Аз няма как да съм виновен, че изпуснаха цените, че държавата се тресе от проблеми и че просто не могат да управляват. И това всичко го виждат", добави той.

И уточни, че ще пътува когато и където поиска.

"Нямам информация за това нещо. Тези въпроси към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството. И е хубаво да се появява по-често", завърши Пеевски на въпрос знае ли за визитата у нас на втория човек след Зеленски - Кирило Буданов.