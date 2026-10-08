Пеевски: Пълно фиаско за Демерджиев. Той е просто един лъжец

Лидерът на ДПС Делян Пеевски коментира в кулоарите на Народното събрание провелото се изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев за обществените поръчки за мантинели и спекулациите за връзки с негови полети.

"Изслушването днес изпълни функциите си - министър Демерджиев беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо! Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско и за това, че не е адвокат на групата ПИМК - лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него. Той е просто един лъжец", каза лидерът на ДПС.