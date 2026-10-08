Нов сблъсък за мантинелите. ДПС иска отговори от Шишков и Донев

Остър сблъсък избухна в Народното събрание около договорите за пътни мантинели и въпроса кой носи отговорност за тях. ДПС поиска изслушването по темата да бъде разширено и освен вътрешния министър Иван Демерджиев пред депутатите да застанат бившият регионален министър Иван Шишков и вицепремиерът Гълъб Донев. Мнозинството отхвърли предложението, както и настояването дебатът да бъде излъчен директно по БНТ и БНР.

Темата да стигне до цялото общество

Първо Халил Летифов настоя изслушването да бъде предавано от обществените медии. Аргументът му беше, че става дума за тема от голям обществен интерес и хората трябва да чуят отговорите. „Мнозинството внася изслушване, а всъщност крие тази важна тема от българското общество“, заяви Летифов.

След като искането не беше прието, той поиска прегласуване, но резултатът остана същият.

Демерджиев не е подписвал договорите

След това Хамид Хамид постави въпроса защо кръгът на изслушваните е ограничен само до вътрешния министър. „Ние настояваме, освен да изслушаме моя колега Иван Демерджиев, да изслушаме министър Иван Шишков и вицепремиера Гълъб Донев, защото всички договори с мантинели са подписани от Иван Шишков по магическата формула за мантинелите“, заяви той.

По думите му именно Шишков и Донев могат да дадат отговори за начина, по който са били сключвани договорите, както и за обстоятелствата около тях. „Защо се крие Шишков, защо се крие Донев? Може би защото ще се чуе защо и под какъв натиск шефът на „Автомагистрали“ подаде оставка, защо криете всичко това?“, попита депутатът.

Мантинелите са като солети

Хамид насочи критиката си и към избора единствено Демерджиев да бъде изслушан. „Какво има да криете Шишков и Донев? Демерджиев не е подписвал договорите. Друг е въпросът защо той не разследва“, заяви депутатът.

Той използва и остро сравнение за състоянието на съоръженията по пътищата. „Вие скрихте точката от българските зрители, сега криете двамата, заради които мантинелите са като солети“, каза Хамид.

Предложението му Шишков и Донев да бъдат включени в изслушването беше подложено на гласуване два пъти, но и двата пъти не получи необходимата подкрепа.

Обвинения за връзки с хора около Радев

В изказването си Хамид направи и твърдения за възможни връзки между хора, свързани с договорите, и съветници или близки до премиера Румен Радев.

Според него именно това може да е причина част от въпросите по темата да не получават публични отговори.

Хамид говори и за предполагаеми неформални контакти в ловни стопанства и заведения в Девинско между бизнесмена, когото той нарече „Ники Мантинелата“, и хора около Радев.

Спорът тепърва се разгаря

Темата с мантинелите отново се превърна в един от най-острите сблъсъци в парламента. ДПС настоява, че отговорност трябва да се търси не само от МВР, а и от хората, които пряко са участвали в сключването на договорите.

Отказът Шишков и Донев да бъдат изслушани допълнително засили политическото напрежение, а въпросите кой е подписвал договорите, при какви условия и имало ли е натиск върху ръководството на „Автомагистрали“ остават открити.