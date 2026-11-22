Невероятна случайност доведе до откриването на едно от най-големите монетни съкровища от XVII век в Чехия. Диви животни разровили земята на обикновена ливада и извадили на повърхността стари монети, които били скрити там повече от три столетия. Последвалите археологически разкопки разкрили около 7100 златни и сребърни монети, чиято културно-историческа стойност надхвърля 14,1 милиона чешки крони.

Откритието е направено през 2020 г., но историята отново привлече вниманието на чешките медии заради необикновените обстоятелства и загадката около човека, скрил богатството.

Животните разровили земята и показали първите монети

Историята започва на 8 юли 2020 г. край село Висока, недалеч от град Йевичко в Чехия. Местен мъж забелязал, че диви животни са разровили почвата на ливада, а сред пръстта проблясват малки метални предмети.

Когато се приближил, установил, че това са старинни монети. Първоначално събрал 227 броя, но вместо да продължи да копае или да се опита да ги продаде, още същия ден съобщил за откритието на Регионалния музей в Литомишъл.

Археолозите незабавно започнали спасителни разкопки. Оказало се, че случайно изровените монети са само малка част от много по-голямо богатство, скрито под земята.

Специалистите открили две керамични делви, заровени на дълбочина около 40 сантиметра. В тях се намирали хиляди монети, събирани и укривани в продължение на десетилетия.

След подробното проучване били описани 12 златни и 7088 сребърни монети. Сред находките имало дребни монети за всекидневна употреба, големи сребърни талери и ценни златни дукати.

Откритието се превърнало в най-голямото известно монетно съкровище от XVII век на историческата територия на Моравия.

Според чешкия вестник "Новинки" необичайният начин на откриването му е позволил ценностите да бъдат запазени и изследвани от специалисти. Благодарение на бързата реакция на мъжа археолозите успели да документират точното разположение на съкровището.

Монети от цяла Европа и пръстен със скъпоценни камъни

Проучването разкрило още нещо любопитно - богатството било съставено от монети, сечени в различни части на Европа. Това подсказва, че неговият собственик вероятно е участвал в широка търговска мрежа или е имал достъп до значителни парични средства.

Сред златните монети имало осем дуката от Обединените нидерландски провинции, два от германските земи, един от полския град Гданск и един венециански дукат, известен като цехин.

Сребърните монети били още по-разнообразни. Те произхождали от Чехия, Австрия, германските княжества, Венеция, Милано, Нидерландия, Трансилвания и швейцарския Санкт Гален.

Най-старите екземпляри били полски полугроши от XV век. Най-новите монети носели годината 1671, което означава, че съкровището не би могло да бъде окончателно скрито преди тази дата.

Особено ценен е сребърен полуталер от 1628 г., отсечен в Кошице по времето на трансилванския княз Габор Бетлен.

Археолозите открили и позлатен сребърен пръстен с два камъка, разположен близо до една от делвите. Предполага се, че бижуто е било част от укритото имущество.

Нумизматът Дагмар Гросманова от Моравския земски музей смята, че парите не са заровени наведнъж. Според анализа на състава им собственикът вероятно се е връщал многократно на мястото, за да добавя нови монети.

Така двете делви са изпълнявали ролята на своеобразен частен сейф, чието местоположение е било известно само на притежателя на богатството.

Богатството струвало колкото 40 крави

Кой е притежавал огромното съкровище, остава неизвестно. Според археолозите е възможно то да е принадлежало на заможен търговец или на семейство, което е натрупвало и съхранявало средства в продължение на няколко поколения.

XVII век е бил изключително неспокойно време за Централна Европа. Тридесетгодишната война, преминаването на армии и постоянната опасност от грабежи карали хората да крият парите и ценностите си на тайни места.

Не е изключено именно страхът от война или нападение да е накарал собственика да зарови богатството. Защо след това никой не се е върнал да го прибере, историците не могат да установят.

Според оценката на Дагмар Гросманова покупателната стойност на съкровището в епохата на неговото укриване е възлизала на приблизително 425 златни.

С тази сума тогава са можели да бъдат закупени около 40 крави - внушително богатство за времето си.

Днес културно-историческата стойност на находката се оценява на повече от 14,1 милиона чешки крони. Тази сума отразява не само съдържанието на благородни метали, но и изключителната научна стойност на монетите.

Мъжът, който пръв забелязал съкровището, получил специална награда от 560 000 чешки крони от властите на Пардубицкия край. Решението за възнаграждението било взето през 2023 г., като местните власти искали да отличат отговорното му поведение.

Самият откривател пожелал да остане анонимен.

Резултатите от проучването са представени подробно през 2024 г. в специален научен каталог, издаден от Регионалния музей в Литомишъл и Моравския земски музей. Съкровището е включено в музейните колекции и дава на историците ценна информация за паричното обращение, търговските връзки и натрупването на богатство в Централна Европа през XVII век.