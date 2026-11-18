Златото преживява сериозна корекция след рекордния си ръст в началото на годината, но спадът няма да продължи дълго. Швейцарската банка Ю Би Ес (UBS) очаква благородният метал отново да поскъпне и да достигне около 5000 долара за тройунция към края на 2027 г., сочи най-новият доклад на финансовата институция за пазарните перспективи.

Според анализаторите сегашните разпродажби се дължат предимно на позиционирането на инвеститорите, а не на фундаментална промяна в пазара на злато.

Натискът върху цената продължава. В днешната борсова сесия спот златото поевтиня с около 2,5% до 3753 долара за тройунция. За последния месец спадът е почти 10%, показват данни на „Трейдинг икономикс“. В началото на 2026 г. цената премина границата от 5000 долара, но през март се понижи рязко под това равнище.

Сред основните фактори за отстъплението UBS посочва покачващите се лихви в САЩ, поскъпването на долара и засилената конкуренция от акциите на компании в областта на изкуствения интелект и енергетиката.

По-високата инфлация и очакванията за допълнително затягане на паричната политика от Федералния резерв повишиха доходността на американските държавни облигации. Това прави златото по-малко привлекателно за част от инвеститорите, тъй като за разлика от облигациите то не носи текуща доходност.

Според UBS друга причина за спада е необходимостта на инвеститорите да осигуряват ликвидност в периоди на пазарна нестабилност. При разпродажби на технологични акции те често продават и злато, за да наберат средства.

Спекулативните позиции във финансови инструменти, следващи цената на благородния метал, са нараснали с над един милион тройунции в началото на ноември. Последвалото засилване на очакванията за увеличение на лихвите обаче е предизвикало нова вълна от продажби.

Въпреки корекцията дългосрочните инвеститори не показват признаци на отстъпление. Позициите в борсово търгуваните фондове, обезпечени със злато, остават сравнително устойчиви. Подкрепа за пазара оказват и покупките на централните банки, които са се ускорили с поевтиняването на метала. Допълнителен фактор е физическото търсене в Китай.

UBS очаква цената да намери подкрепа около 3800 долара за тройунция. Ако обаче златото трайно падне под това ниво, е възможно поевтиняването да продължи към 3500 долара.

В дългосрочен план благородният метал запазва привлекателността си заради опасенията около нарастващия държавен дълг, фискалната стабилност и перспективите пред световната икономика. Банката препоръчва инвестиции в злато срещу евро, но предупреждава, че възстановяването може да изисква търпение.

Подобна е тенденцията и при среброто. След като през януари достигна исторически връх от около 120 долара за тройунция, металът също отчита сериозен спад. В днешната сесия цената му се понижи с 4,5% до малко над 45 долара за тройунция, а месечната загуба надхвърля 20%.