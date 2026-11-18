Ръководството на Fibank (Първа инвестиционна банка) бе уведомено от мажоритарните акционери на банката – г-н Ивайло Мутафчиев и г-н Цеко Минев за сключването на предварително споразумение с Eurobank S.A. (Eurobank), Гърция, собственик на Пощенска банка в България, за продажбата на 65 % от текущия регистриран капитал на Fibank.

Сделката открива възможността за последващо обединение на Fibank и Пощенска банка, с което би се създала най-голямата банка в България по размер на активите и депозитите.

Обединението съчетава опита, експертизата и силните страни на двете финансови институции. То създава възможности за разширяване на продуктите и услугите, развитие на дигиталните решения и по-голям капацитет за финансиране на домакинствата и бизнеса в България.

„Създаването и развитието на Първа инвестиционна банка е повод за голяма гордост за нас. Доверието на клиентите, професионализмът и отдадеността на нашите служители ни помогнаха да превърнем банката в една от водещите финансови институции в България. Вярваме, че Eurobank е правилният дългосрочен партньор за следващия етап от нейното развитие. Обединението с Пощенска банка ще съчетае силните страни на двата екипа и ще открие нови възможности за нашите клиенти, служители и партньори“, заявиха г-н Ивайло Мутафчиев и г-н Цеко Минев, основатели и мажоритарни акционери на Fibank.

Придобиването на дела от 65 % се очаква да приключи през първото полугодие на 2027 г., след получаване на необходимите регулаторни одобрения и изпълнение на договорените условия. След приключването на сделката Eurobank ще отправи задължително търгово предложение за останалите акции на Fibank в съответствие с българското законодателство.

До приключването на сделката Fibank ще продължи да функционира като самостоятелна кредитна институция. Fibank ще продължи обслужването на своите клиенти без каквато и да било промяна за тях, при същият изграден през годините висок стандарт на обслужване и внимание към всеки един клиент. През своята 33-годишна история Fibank се утвърди като една от водещите банки в България, със силни позиции в обслужването на индивидуални и бизнес клиенти. Банката е сред пионерите в картовия бизнес, дигиталното банкиране, търговията с инвестиционно злато и други благородни метали в страната.

Постигнатото споразумение създава основа за надграждане на тези постижения чрез съчетаването им с регионалния мащаб и международната експертиза на Eurobank. Със силни позиции в Гърция, Кипър и България групата ще подкрепи следващия етап от развитието на обединената финансова институция и нейната роля като дългосрочен партньор на българската икономика.

За Fibank

Първа инвестиционна банка АД (Fibank) е основана през 1993 г. и е петата по големина банка в България по размер на активите. Банката предлага цялостна гама от финансови продукти и услуги за индивидуални клиенти, малки и средни предприятия и корпоративни клиенти. Акциите ѝ се търгуват на Българската фондова борса от 2007 г. Към септември 2026 г. Fibank отчита консолидирани активи от 10,6 млрд. евро, кредити от 5,6 млрд. евро и депозити на физически лица от 8,2 млрд. евро.

За Eurobank

Eurobank S.A. е водеща банкова група в Югоизточна Европа със седалище в Атина и водещи позиции на основните си пазари — Гърция, Кипър и България. Групата присъства в България чрез „Юробанк България“ АД (Пощенска банка). Към 30 септември 2026 г. Eurobank отчита общи активи от 114,2 млрд. евро.