Подкрепа за магистратура, финансова помощ за абитуриентски бал и награди за постигнати резултати са сред инициативите на „Изи Кредит“ за служителите през 2026 г. Екипите се включват и в проекти за местните общности - от засаждане на фиданки до обновяване на туристически маршрут.

През 2026-а компанията отбелязва 21 години от създаването си и получава десет отличия в четири конкурса. За работодателския подход на компанията говорят и инициативите през годината: как подкрепя развитието на служителите, признава приноса им и създава възможности екипите да се включват в дейности за местните общности.

Подкрепа и признание за екипа

През март Ася Манова, мениджър развитие от регионалния офис в Радомир, започва двугодишна магистратура по начална училищна педагогика. Тя е част от компанията повече от 15 години и е избрана чрез томбола за подкрепа по програмата „Изи Кредит в подкрепа на знанието“. Регионалният ѝ мениджър я насърчава да кандидатства за образователната подкрепа.

В инициативата „Големият ден“ тази година са номинирани 25 служители. Десет от тях получават еднократна финансова подкрепа от 500 евро за абитуриентския бал на детето си. Предвидени са и две допълнителни награди - професионална фотосесия и бижу.

Компанията отличава и мениджъри от търговската структура за постигнатите резултати. През октомври 71 от тях пътуват до Рим за пет дни. Пътуването е организирано на две групи и е част от ежегодната програма за признание на мениджърите.

Проекти за местните общности

Работата с местните общности събира служители около конкретни задачи. По повод Деня на Земята например 135 души засаждат общо 1565 фиданки: 1005 в Балша и 560 на Витоша. Към акцията на Витоша се присъединяват и около 40 деца от детска градина.

Подкрепата за общностите включва и мобилния кабинет за репродуктивно здраве - проект, стартирал това лято с подкрепата на фондация “Мечта за дете”. Кабинетът посещава осем общини, а лекарите, ангажирани по проекта, провеждат стотици безплатни прегледи.

С партньорството на инициативата „Хижа на годината“ служители и доброволци работят и по туристическия маршрут Връшка чука-Ком: разчистват пътеката от Чупрене до хижа „Горски рай“, обновяват маркировката и табелите и поставят информационни табла.

Тези дейности са част от концепцията и социалната инициатива „Силата на доброто“. Досега в рамките ѝ са реализирани над 59 проекта, а доброволците са вложили над 5436 часа. Интерактивната карта на платформата показва инициативите по места.

Хижа „Горски рай“ / снимки: Давид Кирилов

Работата с младите хора е друг устойчив акцент. За трета поредна година „Изи Кредит“ и УНСС организират бизнес клас за студенти, включващ четири лекции с практически теми като дигиталните технологии и създаването на бизнес.

Десет отличия за работодателските практики

През 2026 г. „Изи Кредит“ получава общо десет отличия в четири конкурса. На Employer Branding Awards компанията печели сребро в категория „AI Technology of the Year“ и бронз за видеото „Истинските истории на Изи Кредит“. То е създадено от служители - от идеята и сценария до заснемането и участието.

На Employer of Choice Awards компанията получава злато в категорията „Технологии в управлението на човешките ресурси“ и бронзови отличия за „Стратегия за работодателска марка“ и „Придобивки и благосъстояние“.

В годишните награди на b2b Media „Изи Кредит“ печели второ място за проекта „Равнопоставеност и грижа за служителите“ и за кампанията „20 години Изи Кредит - нашите истински истории“. На Career Show Awards са присъдени злато за стратегия за признание на служителите, сребро за най-добър работодател във финансовия сектор и бронз за иновации в обучението на служителите.