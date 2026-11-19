"Изи Кредит" заема осмо място сред най-добрите работодатели в България
Подкрепа за служители и техните семейства, доброволчески проекти и десет отличия бележат 2026 г. в к...
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Подкрепа за служители и техните семейства, доброволчески проекти и десет отличия бележат 2026 г. в к...
Компанията е сред най-добрите работодатели за трета поредна година в престижните награди на Top Empl...
България несправедливо е сочена като най-сивата и най-корумпираната
Само 8% от малките и средни фирми в страната нямат проблем с квалифицираните кадри