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Обраха офис на "Изи кредит"

Обраха офис на "Изи кредит"

София. Офис на фирма за бързи кредити "Изи кредит"в столичния ж.к. "Изток" е бил обран във вторник сутрин, съобщиха от СДВР. Все още не е ясна точнат...

25 март | 12:29
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