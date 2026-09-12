“Изи Кредит“ празнува 20 години с поглед към хората и с мисъл за бъдещето
Само през изминалата година са реализирани над 80 инициативи, предложени от служители – от подкрепа за детски отделения до залесяване на Витоша
Следете всички новини, анализи и коментари за Изи Кредит. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Само през изминалата година са реализирани над 80 инициативи, предложени от служители – от подкрепа за детски отделения до залесяване на Витоша
Обикновено кредит се взима за конкретна покупка или за “закърпване на месеца”
София. Компанията за отпускане на бързи заеми "Изи Асет Мениджмънт" АД, или както е по-известна с търговското си име - Изи Кредит (Easy Credit), си на...
Албена. Курортният комплекс „Албена" бе домакин на финалите от националната спортна програма „Спортувай с Изи Кредит в твоя град", организирани от фин...
София. София ще посрещне на 24 май националната спортна програма "Спортувай с Изи Кредит в своя град". По този повод днес се проведе и официалната пре...
София. Офис на фирма за бързи кредити "Изи кредит"в столичния ж.к. "Изток" е бил обран във вторник сутрин, съобщиха от СДВР. Все още не е ясна точнат...