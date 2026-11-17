Най-вероятно полулидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев горчиво съжалява за всичко, с което е някога влязъл в полезрението на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов. Втори ден историкът, който има блестящо чувство за хумор, се кодоши с депутата от ДБ.

Днес Костадинов показа къщата на Мирчев и написа: "Някои хора са наистина напълно лишени от фантазия".

Това е малко квартално заведение, намиращо се в китния софийски квартал "Лозенец". Нарича се "Елф гардън". По случайно стечение на обстоятелствата в същата сграда живее и видният бивш жител на с. Крушари, Ивайло Мирчев, обяви във фейсбук Костадин Костадинов и пусна снимка на имота.

След което добави добави: "Някои хора са наистина напълно лишени от фантазия."

Втори ден Костадинов се бъзика с родното място на Мирчев. Завчера лидерът на "Възраждане" сподели в профила си в социалната мрежа разговор с кмета на село Крушари Илхан Мюстеджеб. Костадинов разказа, че кметът го помолил да спре да свързва Ивайло Мирчев с населеното място.

"- Моля ви, г-н Костадинов, стига вече сте казвали, че Ивайло Мирчев е от Крушари! Той само е роден и живял в нашето село. Иначе майка му е от едно крушарско село, а баща му е от друго, родопско село. Излагате ни така, хората почнаха да се подиграват с нас заради Мирчев! Селото ни е хубаво и не заслужава да се свързва само с този човек", сподели Костадинов думите на кмета.

Извън шегите обаче снимката на Костадинов доказва връзката на Мирчев с БГ елфите. Депутатът редовно размахва техните публикации, но твърди, че не е част от мрежата им. Е, сега става ясно Елф гардън е домът му.