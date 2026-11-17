България може да се превърне в регионален комуникационен център на американския технологичен гигант SpaceX. Компанията на Илон Мъск проявява сериозен интерес към изграждането на сателитна инфраструктура, наземни станции и центрове за данни у нас, стана ясно след разговори на нейни представители с вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Потенциалното партньорство е сред конкретните резултати от българската бизнес мисия във Вашингтон през октомври. Пулев съобщи и за значителен ръст на чуждестранните инвестиции, които са достигнали 3,83 млрд. евро през първите осем месеца на 2026 г.

SpaceX проучва България за регионален комуникационен център

Представители на SpaceX вече са пристигнали в България и са провели среща с вицепремиера Пулев, посветена на възможностите за разширяване на инвестиционното присъствие на компанията и сътрудничеството с българския технологичен бизнес. Сред обсъжданите проекти са изграждането на наземни станции за сателитни комуникации, съоръжения за поддържане на системата Starlink, както и развитието на центрове за данни и изчислителна инфраструктура.

Американската компания е заявила сериозен интерес България да се превърне в комуникационен център за региона. Разговорите са част от усилията на правителството да привлече високотехнологични инвестиции и да разшири участието на български компании в международни индустриални проекти.

Чуждите инвестиции нараснаха двойно

Александър Пулев обяви резултатите по време на среща с временно управляващия Посолството на САЩ в България Мартин Макдауъл, представители на Американската търговска камара и компании, участвали в октомврийската бизнес делегация във Вашингтон.

"Преките чуждестранни инвестиции у нас са достигнали 3,83 млрд. евро за първите осем месеца на 2026 г. Това е ръст от 100,5% спрямо същия период на миналата година и близо два пъти повече привлечен чуждестранен капитал", подчерта вицепремиерът.

Той съобщи и за 65% увеличение на одобрените международни инвестиции чрез механизма за скрининг спрямо съответния период на 2025 г. "Това са ясни сигнали, че усилията ни за по-предвидима бизнес среда и активна инвестиционна политика дават резултат", заяви Пулев.

Над 110 бизнес срещи във Вашингтон, следват конкретни проекти

Вицепремиерът постави специален акцент върху необходимостта контактите с американски партньори да се превърнат в реални инвестиции. Той посочи, че досега администрацията често е организирала успешни международни посещения, след които не е следвала достатъчно активна работа по договорените възможности.

"Именно тук досега е допускан пропуск като администрация. Отива се на място, провеждат се поредица от добри срещи, но след това липсва последваща работа. Искам да променим това с вашето активно участие", заяви министърът.

По време на октомврийската мисия във Вашингтон 30 представители на 20 български компании от високотехнологичния и отбранителния сектор са провели над 110 двустранни бизнес срещи. Организирани са били разговори с Държавния департамент, Националния икономически съвет към Белия дом и 15 отделни срещи с водещи компании от отбранителната индустрия.

"За първи път имаме възможност да направим тази последваща стъпка по толкова конкретен начин, да обсъдим проектите и да активираме необходимата институционална подкрепа. Не искаме да допускаме практиката да организираме успешни посещения и срещи, след които да няма последващи действия", подчерта Пулев.

Държавата обещава съдействие, САЩ насърчава инвестициите

Вицепремиерът заяви готовност правителството да подпомага инвестиционните намерения чрез ускорени административни процедури, координация между институциите и приложимите финансови инструменти на Българската банка за развитие и Фонда на фондовете.

"Налице е политическа воля за активно взаимодействие. Очакваме от бизнеса конкретни предложения и обратна връзка за това от каква подкрепа има нужда. Ние сме тук, за да ви помогнем", заяви Александър Пулев.

От своя страна Мартин Макдауъл потвърди подкрепата на американската дипломатическа мисия за задълбочаването на икономическите отношения между двете държави.

"Целта ни е да насърчим повече американски компании да инвестират в България, както и да създаваме и улесняваме възможностите за бизнес и партньорства за всички вас в Съединените щати", заяви временно управляващият Посолството на САЩ.