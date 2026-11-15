Каримански посече спекулациите: Рейтингът на България не е понижен!

Кредитният рейтинг на България не е понижен и всякакви политически внушения в тази посока са неверни. Това уточни членът на Управителния съвет на Българската народна банка Любомир Каримански в предаването „Тази неделя“ по бТВ.

Коментарът му идва на фона на острите реакции на опозицията след последната оценка на международната рейтингова агенция Standard & Poor's. В действителност агенцията запазва кредитния рейтинг на страната и променя единствено перспективата пред него от положителна на стабилна, като същевременно отправя предупреждения за бюджетния и външния дефицит.

Рейтингът остава непроменен, агенцията отчита и силните страни на България

Каримански подчерта, че решението на Standard & Poor's трябва да бъде разглеждано сериозно, но не бива да се представя като вече настъпило понижаване на кредитоспособността на страната. Според него политическите интерпретации трябва да се разграничават от реалното съдържание на международната оценка.

В официалното си решение от 13 ноември Standard & Poor's потвърждава дългосрочния и краткосрочния суверенен кредитен рейтинг на България на ниво BBB+/A-2. Променена е само перспективата за бъдещото му развитие, която вече е стабилна вместо положителна.

В оценката има и важни положителни констатации. Агенцията изрично посочва стабилните баланси на публичния и частния сектор, както и сравнително ниската задлъжнялост на страната. Прогнозният нетен държавен дълг за края на 2026 г. е около 25% от брутния вътрешен продукт, което според Standard & Poor's поставя България сред държавите с най-ниска задлъжнялост в Европейския съюз.

Международните анализатори очакват българската икономика да нарасне с 2,8% през тази година благодарение на силното вътрешно потребление и инвестиционната дейност, подкрепена от европейските фондове. За периода 2027-2029 г. прогнозата е за среден годишен икономически растеж от 2,6%.

От Министерството на финансите също подчертаха, че потвърждаването на рейтинга отразява стабилността на публичните и частните финанси. Агенцията допуска и бъдещо повишение на оценката, ако външните икономически дисбаланси бъдат трайно ограничени.

Истинският проблем - двойните дефицити

Предупреждението на Standard & Poor's е свързано с едновременното влошаване на бюджетния дефицит и дефицита по текущата сметка. Агенцията вече прогнозира бюджетният дефицит за 2026 г. да достигне 5,1% от БВП, като очаква постепенното му свиване до 3% през 2029 година.

Любомир Каримански обясни, че българската икономика изпитва натиск от силното потребление, увеличаващия се внос и по-слабите резултати при износа. Според него растежът на възнагражденията изпреварва възможностите на икономиката, а това допълнително засилва търсенето на вносни стоки.

„Само едно нещо - че с увеличаването на възнагражденията и в правителствения, и в частния сектор с повече, отколкото икономиката може да работи, с повече, отколкото конкуренцията на цените може да понесе, а в същото време потреблението генерира основния БВП, означава, че ние ще бъдем принудени да внасяме много повече стоки и то на по-високи цени“, заяви той.

Членът на УС на БНБ припомни, че централната банка вече е предприемала мерки за ограничаване на прекомерния ръст на кредитирането чрез допълнителни буфери. Според него охлаждането на икономиката ще бъде постепенно и изисква внимателно управление на бюджетните разходи.

Конкретни предложения за Бюджет 2027

Вместо политически спорове около формулировките в рейтинговата оценка Каримански постави акцент върху подготовката и изпълнението на държавния бюджет за следващата година. Той препоръча правителството да представи подробни секторни анализи, за да стане ясно какви резултати се очакват от предвидените средства и реформи.

Според него специално внимание трябва да се обърне на качеството на бюджетните приходи, като се разчита на устойчиви постъпления, а не на еднократни мерки. Необходим е и по-строг контрол върху изпълнението на разходните ангажименти.

Каримански предложи преосмисляне на механизмите за определяне на възнагражденията в сектор „Сигурност“. В проекта на бюджета е предвидено замразяване на заплатите в този сектор, но според него трайното решение изисква промени в специализираните закони за МВР, НСО и останалите структури.

Той настоя автоматичните формули за нарастване на възнагражденията да бъдат премахнати от тези закони, а средствата за заплати да се определят чрез програмните бюджети. Така според експерта ще се избегне възможността бъдещи управляващи да възстановяват автоматичното увеличение на разходите.

Членът на УС на БНБ предложи и промени в Закона за хазарта, чрез които 10% от съответните приходи да се насочват към спорта и културата.

В последната си оценка Standard & Poor's посочва, че реално понижение на кредитния рейтинг би могло да последва, ако бюджетната консолидация не напредва. Стабилната перспектива отразява и очакването на агенцията, че навременните икономически мерки ще помогнат за постепенното преодоляване на натрупаните дисбаланси.