Само 5 аварийни екипа за цяла София! Ива Петрова разкри тревожната ситуация в „Топлофикация“

Задълженията на „Топлофикация София“ могат да надхвърлят един милиард до края на отоплителния сезон, ако дружеството продължи да не изпълнява финансовите си ангажименти. За сериозната опасност предупреди министърът на енергетиката Ива Петрова в предаването на Нова телевизия.

Тя разкри, че само през предстоящия сезон общинското предприятие може да натовари „Булгаргаз“ с допълнителни 500 милиона неплатени задължения. Въпреки тежката финансова ситуация министърът увери жителите на столицата, че доставките на топлинна енергия няма да бъдат прекратени.

„В „Топлофикация“ имаме структурен проблем и не може да продължаваме по този начин, защото дружеството трупа задължения. Ние алармирахме още юни месец, защото още тогава по време на проверките стана ясно, че има проблем. Ремонтите се бавят. Мога да дам пример с това, че в цяла София има само 5 екипа, които да реагират при аварийни ситуации“, заяви Петрова.

Енергийният министър подчерта, че държавата е предупредила за проблемите далеч преди началото на отоплителния сезон. Още през юни проверките са установили сериозни пропуски, а впоследствие са отправени конкретни препоръки за подобряване на работата. Въпреки това необходимите действия не са били предприети своевременно.

На 11 ноември експертите са изготвили пореден констативен протокол, от който министерството очаква да последват реални мерки. Според Петрова отговорността за оперативното управление е на ръководството на дружеството, но натрупаните структурни проблеми изискват активна позиция и от неговия собственик - Столична община.

„Много се радвам, че вече и кметът на София прояви инициатива“, коментира министърът. Тя обаче не настоява за оставки, а за ефективно управление и ясно разпределение на отговорностите.

„Не, призовавам за адекватно оперативно управление и за поемане на отговорност, всеки да започне да си изпълнява ролята. Съществува риск, ако „Топлофикация“ продължи да не плаща дълговете си, през предстоящия сезон да натовари „Булгаргаз“ с едни допълнителни 500 млн., а нищо чудно към края на сезона задълженията да надхвърлят и един милиард“, предупреди Петрова.

Особено тревожно според нея е разминаването между редовното плащане на сметките от гражданите и неизпълнението на финансовите задължения от страна на дружеството. В същото време ремонтните програми се забавят, а недостатъчният брой аварийни екипи затруднява своевременното отстраняване на повредите.

Енергийният министър беше категорична, че независимо от проблемите столичани няма да останат без отопление. „Искам да уверя гражданите, че общественият доставчик няма да спре да доставя услугата, парно ще има“, заяви тя.

Петрова коментира и очакваното увеличение на цената на природния газ с 32%. По думите й поскъпването ще има отражение, но благодарение на въведения компенсаторен механизъм то няма да се пренесе в същия размер върху потребителите.

„32% увеличение на цената на природния газ ще се усети, но не като 32% предвид въведения компенсаторен механизъм“, уточни министърът пред Нова телевизия.