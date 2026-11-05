София кипи заради студените радиатори! „Младост“ излиза срещу „Топлофикация“

Недоволството срещу „Топлофикация София“ се разраства, а жителите на столичния квартал „Младост“ вече са в протестна готовност. Причината е продължителната липса на парно и топла вода, която се превръща във все по-сериозен проблем с настъпването на студеното време. Хората настояват за спешно отстраняване на авариите, конкретни срокове за възстановяване на услугата и компенсации за дните без отопление.

Напрежението идва след вече проведените протести в „Дружба“, където прекъсванията продължават от месеци.

От „Дружба“ до „Младост“ - недоволството расте

Проблемите с топлоподаването в столицата засягат все повече домакинства. В някои жилищни сгради в „Дружба“ хората са без парно и топла вода още от август, а в други прекъсванията са започнали в началото на октомври. След протестите в квартала недоволство вече изразяват и жители на „Младост“, които настояват за незабавни мерки.

С понижаването на температурите липсата на отопление създава особени затруднения за семействата с малки деца, възрастните хора и гражданите със здравословни проблеми. Част от домакинствата са принудени да използват електрически печки и радиатори, което увеличава сметките им за ток. Наред с разходите хората поставят и въпроса защо не получават достатъчно ясна информация кога авариите ще бъдат отстранени.

И студенти останаха без отопление

Към недоволните столичани се присъединиха и студенти, които сигнализират за липса на парно в университетските общежития. За тях възможностите за алтернативно отопление са ограничени, а ниските температури създават допълнителни неудобства в помещенията, в които живеят и учат.

Сигналите от общежитията допълват оплакванията на домакинствата в засегнатите квартали. Исканията са за възстановяване на нормалното топлоподаване и за конкретна информация за продължителността на ремонтните дейности.

КЗП готви колективни искове, намеси се и омбудсманът

Комисията за защита на потребителите обяви намерение да потърси правата на засегнатите граждани чрез колективни искове срещу „Топлофикация София“. Сред основните въпроси е компенсирането на потребителите за продължителните прекъсвания на услугата.

Омбудсманът също предприе действия, като поиска спешно изслушване в Народното събрание заради проблемите с отоплението в столицата. Искането е свързано с необходимостта от защита на потребителите и изясняване на причините за продължителните аварии.

Шефовете на „Топлофикация“ на изслушване

На 11 ноември ръководството на „Топлофикация София“ трябва да бъде изслушано на специално заседание на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет. Общинските съветници ще очакват информация за авариите, предприетите ремонти и сроковете за възстановяване на нормалното топлоподаване.

Жителите на засегнатите квартали настояват да получат отговори на три основни въпроса - кога отново ще имат парно и топла вода, кой носи отговорност за продължителните прекъсвания и как ще бъдат компенсирани за периода, през който не са получавали услугата.