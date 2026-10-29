Софиянци ще съдят „Топлофикация“ заради продължителна авария

Жители на столичния квартал „Младост 1“ подготвят колективен иск срещу „Топлофикация София“ заради продължителното прекъсване на топлоподаването. От 2 октомври хората са без топла вода и парно, а опасенията им са, че проблемите ще продължат и през зимата. Засегнати са семейства с малки деца, възрастни хора, детски градини и училища. Пред НоваНюз недоволните граждани обвиниха ръководството на дружеството в неспособност да се справи с остарялата инфраструктура.

Готвят колективен иск и искат оставки

Адвокат Инна Бояджиева обясни, че прекъсванията на топлоподаването са чести, а ремонтите не решават трайно проблема. Според нея вместо да се отстраняват причините за авариите, върху спуканите тръби се поставят скоби, след което възникват нови повреди.

„Проблемът е управленски“, категорична беше Бояджиева. Тя настоя за намеса на министъра на енергетиката и отправи призив: „Нека завалят оставки.“

По думите й вече са подадени жалби до „Топлофикация София“, омбудсмана, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Следващата стъпка е завеждането на колективен иск заради продължителното прекъсване на услугата.

Деца и възрастни са сред най-потърпевшите

Липсата на топла вода създава особени затруднения за семействата с деца и възрастните жители на квартала. Проблемът засяга и образователните заведения, където нормалните хигиенни условия са сериозно затруднени.

„Децата са без топла вода, а парно няма“, разказа един от жителите. Той подчерта, че става дума за основни битови потребности, които не могат да бъдат пренебрегвани.

Друг гражданин насочи критиките си към Столичната община, която е собственик на топлофикационното дружество. Според него кметът трябва да е запознат със ситуацията, а продължаващите аварии поставят въпроси за начина, по който се управлява дружеството.

„Топлофикация“ призна за остаряла мрежа

От „Топлофикация София“ обясниха, че възстановяването на топлоподаването изисква сериозни строително-монтажни и изкопни дейности. Топлопреносната мрежа в района е на повече от 35 години, което създава предпоставки за чести аварии.

От дружеството уточниха, че при отстраняването на един пробив нерядко възникват нови повреди в други участъци. Това налага промени в предварително обявените срокове за приключване на ремонтите.

Аварийните екипи продължават работа по възстановяване на топлоподаването във възможно най-кратък срок. От „Топлофикация София“ поднесоха извинения на засегнатите жители, без да посочат конкретна дата за окончателното решаване на проблема.