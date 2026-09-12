Трагичен край! Кого обвиниха за стрелбата в Младост 1
Лекарите не са успели да се преборят за живота на простреляния
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Лекарите не са успели да се преборят за живота на простреляния
Въоръжен обир вдигна полицията в София на крак. Ударът е станал в офис на куриерската фирма "Еконт" в блок 110 в столичния квартал "Младост 1". Двама...
Столичният квартал "Младост 1" вече е с една детска градина повече. Днес кметът на София Йорданка Фандъкова официално е откри и уточни, че тя разполаг...
Стрелецът се издирва