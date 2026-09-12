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Въоръжен обир в "Младост 1"

Въоръжен обир в "Младост 1"

Въоръжен обир вдигна полицията в София на крак. Ударът е станал в офис на куриерската фирма "Еконт" в блок 110 в столичния квартал "Младост 1". Двама...

08 декември | 13:16
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