Голямо недоволство срещу Топлофикация София. Хиляди без нормална услуга

Стотици домакинства в София остават без топла вода в продължение на седмици, а поредицата от аварии предизвика остро недоволство сред жителите на столицата. В квартал „Младост“ хората вече 16 дни живеят само със студена вода, докато повредите по амортизираната мрежа продължават.

Пред бТВ потърпевши разказаха за наводнени мазета, спукани тръби и многократно отлагани ремонти. От „Топлофикация София“ признават за сериозни проблеми с инфраструктурата, но не посочват конкретна дата за окончателното отстраняване на аварията.

16 дни без топла вода, проблемите продължават с години

Жителите на блок 131 в „Младост 1“ се събраха тази сутрин, за да изразят недоволството си от поредното продължително прекъсване на топлоподаването. Според тях топлата вода е спряна на 6 октомври, но трудностите с остарелите тръби са започнали много по-рано.

Една от живеещите в сградата разказа, че ситуацията продължава от година и половина до две години. През лятото хората са проявявали повече търпение заради високите температури, но с настъпването на есента ежедневието без топла вода става все по-трудно.

Жената определи ситуацията като унизителна и заяви, че се чувства неравнопоставена и онеправдана. Жителите настояват за трайно решение, вместо след всяка авария отново да бъдат поставяни пред поредното прекъсване на услугата.

Теч след теч, водата стигнала до електрическо табло

Друг собственик на жилище в блока описа последователността на повредите. При първата авария върху тръбата била поставена временна скоба, която ограничила изтичането на вода. Само няколко дни по-късно обаче се появил нов теч, на около един-два метра от предишния.

След поредния ремонт тръбата отново се повредила, този път само на 40-50 сантиметра от вече поправения участък. Според разказа на мъжа водата започнала да пръска непосредствено върху електрическото табло, което накарало него и съседите му да подадат сигнал.

Случаят не е изолиран. Проверка показва, че сериозни прекъсвания има в столичните квартали „Младост“, „Дружба“ и „Изток“, където голям брой домакинства са засегнати от продължителни ремонти и повтарящи се аварии.

„Топлофикация“ обясни защо ремонтът се бави

От бТВ поканили представители на „Топлофикация София“ да се срещнат с живеещите в блок 131, но дружеството отказало да изпрати свой представител. Вместо това предоставило писмена позиция.

Според нея проблемът е причинен от теч в абонатната станция. По молба на живеещите първоначално са поставяни временни скоби за ограничаване на пробивите. На 6 октомври топлоподаването е прекъснато с искане за цялостна подмяна на тръбите.

От дружеството обясняват, че подобен ремонт изисква повече организация и технологично време. Заради множеството аварии в София екипите работят последователно, като предимство се дава на повредите, засягащи повече абонатни станции, детски градини, училища и социални заведения.

В отговора до телевизията не е посочен конкретен срок за възстановяване на услугата. В публикувания списък с аварии на сайта на „Топлофикация София“ обаче за блок 131 е отбелязана ориентировъчна дата 25 октомври, 20:00 часа. Това е прогнозен срок, а не потвърждение, че ремонтът ще приключи тогава.

Омбудсманът поиска обезщетения за потърпевшите

Още в края на септември омбудсманът Велислава Делчева настоя Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да извърши извънредна проверка на „Топлофикация София“ заради многобройните аварии в източните квартали на столицата.

Делчева обърна внимание, че хиляди домакинства са оставали без топла вода за периоди, значително надвишаващи нормативния 48-часов срок за отстраняване на непредвидени аварии. До институцията са постъпвали и сигнали за наводнени мазета и приземни етажи.

Омбудсманът поиска при установени нарушения регулаторът да разпореди изплащането на неустойки на засегнатите клиенти за прекъсванията през август и септември. Тя настоя и за точно документиране на авариите, така че гражданите да разполагат с информация, необходима за защитата на правата им.

КЕВР проверява аварийните ремонти

Извънредната проверка на КЕВР е започнала на 21 септември. Регулаторът изиска от „Топлофикация София“ документация за плановите и аварийните прекъсвания, включително причините, продължителността и обстоятелствата около забавеното възстановяване на топлоподаването.

Комисията трябва да установи дали са нарушени лицензионните задължения на дружеството, действащите нормативни изисквания и общите условия за обслужване на клиентите. Предвидена е и преценка дали има законови основания за компенсиране на потърпевшите.

Междувременно „Топлофикация София“ обяви допълнителни ремонти в части от „Дианабад“ и „Изток“. Според публикуваното съобщение някои сгради в „Изток“ ще бъдат без топлоподаване до 5 ноември, а за определени блокове в „Дианабад“ ремонтите са планирани от 26 октомври до 9 ноември. Дружеството посочва, че за времето на тези прекъсвания няма да начислява топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.