Тревожна прогноза за сметките за отопление тази зима

Сериозно поскъпване на природния газ и парното може да посрещне българските домакинства в началото на отоплителния сезон. „Булгаргаз“ вече поиска увеличение на цената на синьото гориво с близо 34% от ноември, а енергийният експерт Мартин Владимиров предупреди, че парното може да поскъпне с около 20%. Причината е задълбочаващата се енергийна криза, която изстреля цените на газа на европейските пазари. Още по-тревожно е, че скъпата енергия може да доведе до ново увеличение на цените на зеленчуците, хляба и други основни хранителни продукти.
Газът може да поскъпне с близо 15 евро за мегаватчас
Предложението на „Булгаргаз“ предвижда цената на природния газ през ноември да достигне 59,08 евро за мегаватчас при сегашни 44,09 евро. Това означава увеличение с почти 34%, което тепърва трябва да бъде одобрено от Комисията за енергийно и водно регулиране.
Според енергийния експерт Мартин Владимиров искането е напълно обяснимо предвид състоянието на международните пазари. „Исканото от „Булгаргаз“ увеличение на цената на природния газ с 34% е реалистично на фона на ситуацията на европейските пазари“, заяви той пред Нова телевизия.
По думите му цената на газа в Европа вече се приближава до 86 евро за мегаватчас. Основните причини са кризата в Персийския залив, блокираните доставки на втечнен природен газ от Катар и ниските запаси в европейските газохранилища.
България има предимство, но то не е достатъчно
В тази сложна ситуация страната ни разполага с важен защитен механизъм - дългосрочния договор за доставки на природен газ от Азербайджан.
Цената на азербайджанския газ е обвързана с петролните котировки, а не пряко с цените на европейските газови борси. Според изчисленията на Владимиров тези доставки струват около 30 евро за мегаватчас, което е значително под текущите пазарни равнища.
Проблемът е, че азербайджанският газ покрива приблизително половината от потреблението на България. Останалите количества трябва да бъдат осигурени от международните пазари, където горивото е много по-скъпо.
Експертът посочи, че страната ни не е използвала достатъчно възможностите за сключване на дългосрочни договори за доставки през терминалите в Гърция и Турция. Подобни договорености биха могли да ограничат зависимостта от резките ценови колебания.
Парното може да поскъпне с 20%
Най-неприятната прогноза за домакинствата е свързана с централното отопление. Мартин Владимиров допуска, че повишението на цената на природния газ може да наложи поскъпване на парното с около 20%.
Това обаче не е взето решение. Окончателните цени на топлинната енергия зависят от енергийния регулатор и от начина, по който ще бъдат отчетени увеличените разходи на топлофикационните дружества.
Според експерта задържането на цените без компенсиране на действителните разходи също крие сериозни рискове.
Особено тежко е финансовото състояние на „Топлофикация София“, която се нуждае от преструктуриране и значителни инвестиции. Ако цената на отоплението не отразява реалните производствени разходи, финансовите проблеми на дружеството могат да се задълбочат.
Скъпият газ може да вдигне и цените на храните
Рискът не се ограничава единствено до сметките за отопление. По-високите цени на природния газ ще засегнат пряко предприятията, които използват горивото в производството си.
Сред най-уязвимите са оранжериите, заводите за торове и стъкларската промишленост. При оранжерийното производство поскъпването на отоплението може да доведе до по-високи цени на зеленчуците през зимата.
Увеличение на производствените разходи е възможно и при хлебопроизводителите, както и в други предприятия от хранително-вкусовата индустрия.
Според Владимиров част от бизнеса вероятно ще прехвърли допълнителните разходи върху крайните цени на продукцията.