Истинско изпитание преживяват пътниците от нощния влак София-Варна, които останаха блокирани край гара Елисейна в Искърското дефиле. Сред тях има малки деца, възрастни хора и пътници със здравословни проблеми. По информация на областния управител на Враца композицията е дерайлирала, съобщи бТВ. Хората се оплакват, че часове наред не получават информация кога ще продължат пътуването си, а запасите им от вода и храна са изчерпани.

Оставени в неизвестност при минусови температури

Според разказите на пътниците влакът е спрял около 3 часа през нощта. Те твърдят, че са потърсили съдействие от БДЖ, Спешна помощ и Гражданска защита, но не са получили необходимата подкрепа.

"Никой не реагира по никакъв начин, просто сме оставени. Зле е положението, много е зле", разказва един от блокираните пътници.

Условията в отделните вагони са различни. Докато в някои от тях е прекалено топло, в други хората се оплакват от студ. Сред пътниците има и жена, страдаща от астма.

Особено сериозен е проблемът с питейната вода. Според разказите на хората единствено машинистът е успял да им донесе вода. "Жадни сме, гладни сме. Не сме яли. Най-важното е водата. Ако може някой да помогне и да дойде да ни даде поне вода, докато чакаме", призовават пътниците.

200 души в блокираната композиция

В бързия влак №2627 от София за Варна пътуват около 200 души. Инцидентът е станал в 3,39 часа тази нощ, съобщи областният управител на Враца Росен Михайлов.

От БДЖ съобщават, че композицията престоява в района на гара Елисейна заради провиснали и паднали върху железния път клони. По разписание влакът е трябвало да пристигне във Варна в 6,50 часа тази сутрин.

Проблемите започнали още в София

Част от пътниците разказват, че изпитанието им е започнало още на Централната железопътна гара в София. По думите им първоначално били насочени към композиция, която вместо към Варна ги отвела в железопътно депо. Там престояли повече от два часа и половина.

"Една от кондукторките каза, че това е влакът за Варна и за Плевен, да се качваме, и ни закараха в депото. Искахме да слезем, но не можахме да се свържем с машиниста", разказват потърпевшите.

Сред блокираните има хора, които пътуват по работа или се прибират при семействата си. Един от пътниците е пристигнал от чужбина, за да присъства на погребение, за което вероятно ще закъснее.

Междувременно е освободено трасето на международния път Е79 между Ботевград и Мездра, където през нощта стотици автомобили и ученически автобус също останаха блокирани заради аварирали камиони и обилния снеговалеж.