Първият сериозен снеговалеж за сезона усложни пътната обстановка в София и доведе до налагането на значителни санкции на почистващите фирми. Глобите вече достигат 97 000 евро, съобщи директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов пред Нова телевизия. Още снощи за снегопочистването на столицата са били подготвени 172 снегорина. Заради тежките зимни условия са въведени и ограничения в движението на автобусите до Витоша.

Снегът и студът затрудняват придвижването

Още в петък столичният кмет Васил Терзиев обяви пълна готовност за очаквания снеговалеж. Общината съобщи, че разполага с общо 339 специализирани машини, включително техника за почистване на тротоари, тесни улици, велоалеи и пешеходни пътеки.

Според информацията на Столичната община от събота вечерта снегопочистващите екипи са започнали работа в районите "Панчарево", "Витоша", "Овча купел", "Лозенец", "Оборище", "Банкя", "Красно село", "Люлин", "Кремиковци" и "Възраждане". Обработени са и участъци от Южната дъга на Околовръстния път.

Днес обаче отрицателните температури допълнително усложняват обстановката. Максималната температура в София ще бъде около минус 3 градуса, което създава предпоставки за заледяване на улиците и тротоарите дори след почистването им.

Спират две автобусни линии до Витоша

Столичната община въведе временна организация на движението на градския транспорт към планината заради обилния снеговалеж и опасността от заледяване. От тази сутрин е преустановено движението на автобусите по линии 61 и 66, а автобус 63 ще се движи по съкратен маршрут до спирка "Бялата чешма".

Ограниченията ще останат в сила до осигуряването на безопасни условия за движение. Още в събота шест специализирани машини бяха ангажирани с обработката на пътищата от "Бояна" към Златните мостове и от "Драгалевци" към хижа "Алеко".

От общината припомнят, че на територията на Природен парк "Витоша" не се използват сол и химически препарати срещу заледяване. Планинските пътища се обработват чрез снегопочистване и опесъчаване.