4 месеца част от центъра на София ще е блокиран заради ремонт

Участъкът от ключов булевард в София ще бъде блокиран от утре заради ремонт. Става въпрос за планирана реконструкция на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза“, който се изпълнява в участъка от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“.

Заместник-кметът по строителството Емилиян Георгиев обясни, че се

предвижда и рехабилитация на пътните платна от Централна жп гара до ул. „Козлодуй“.

За строителните работи се въвежда нова временна организация на движение, която засяга автомобилния и градския транспорт.

Дейностите ще продължат около 4 месеца.

От 24 ноември 2026 г. до 23 март 2027 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по южното и западното централно платно на бул. „Княгиня Мария Луиза“ между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Козлодуй“. Променят се маршрутите на 4 трамвайни и 8 автобусни линии.

Движението на превозните средства се осъществява:

Между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Струга“ движението ще бъде двупосочно по северното и източното централно платно, а в участъка между ул. „Струга“ и ул. „Козлодуй“ движението ще бъде еднопосочно по източното централно платно към бул. „Сливница“ и по източното локално платно към бул. „Христо Ботев“.

Действащата временна организация на движение пред Централната жп гара остава в сила.