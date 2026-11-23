Стотици хиляди работещи може да останат без ваучери за храна за коледните празници, тъй като определената за 2026 г. годишна квота вече е напълно изчерпана. За проблема алармират от Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България (АОВХ). По техни данни всички индивидуални лимити са раздадени, а изпълнението на нови заявки ще се възобнови чак през първата седмица на януари 2027 г. В резултат на това в рамките на два месеца - точно в пика на предпразничното пазаруване - голям брой компании няма да имат възможност да превеждат суми по картите на своите екипи.

Заложеният в Закона за държавния бюджет за 2026 г. общ таван е в размер на 818 млн. евро. Тази сума е разделена на 100 отделни транша от по приблизително 8,18 млн. евро, като финансовото министерство вече е отпуснало и последния от тях. Операторите ще продължат да изпълняват заявки само до окончателното привършване на наличния им ресурс, след което дейността по зареждане ще бъде замразена до Нова година.

От браншовата организация изтъкват, че още в началото на 2026 г. са прогнозирали този дефицит. Основната причина е, че таванът беше замразен на нивата от 2025 г., въпреки че интересът към тази социална придобивка непрекъснато расте и от нея вече се възползват над 850 000 души. Според операторите спирането на ваучерите непосредствено преди празниците и в условията на инфлация удря директно по доходите на домакинствата и спъва фирмите, които са поели ангажимент да осигуряват този бонус.

От АОВХ подчертават, че блокажът засяга целия сектор и не е по вина на конкретни дружества, а е пряко следствие от законовите ограничения. Въпреки това издадените карти и сметки на служителите остават валидни и наличните по тях пари могат да се харчат без проблем. Препоръката към бизнеса е да се свърже своевременно със своя доставчик, за да уточни графика за зареждане в началото на 2027 г.

"Операторите не са избрали да спрат издаването на ваучери за храна по чл. 209а ЗКПО. През годината АОВХ многократно предупреди за очаквания в края на годината недостиг, но предвид необходимостта от строга бюджетна дисциплина, квотата не беше увеличена", коментира председателят на асоциацията Меди Бенбугера, пише money.bg. Той допълни, че в проектобюджета за 2027 г. е заложен скок на лимита до 1,5 млрд. евро, което ще даде възможност на компаниите да наваксат с всички забавени поръчки още в първите седмици на януари.

Предвиденият ръст е с над 80% спрямо настоящия таван, но засега фигурира единствено в проекта на финансовата рамка. Поради тази причина от АОВХ настояват депутатите в Народното събрание да гласуват квотата за 2027 г. във вида, предложен от Министерството на финансите, за да се избегне повторение на тазгодишната криза.