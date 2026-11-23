Мащабна акция срещу измамите с ТЕЛК тече в момента, предаде бТВ. 9 са задържани при операцията срещу фалшивите документи за инвалидност. Сред тях има лекари и посредници, съобщи още телевизията.

По информация на БНР акцията се провежда в една от столичните болници. Според Дарик нюз става въпрос за Първа градска болница, където се изземват се компютри и документи.

Предстои задържане на т.нар ползватели на фалшивите удостоверения, с които е източвана държавата. Акцията е в отговор на данни за мащабно злоупотреби с ТЕЛК, ощетили хазната с огромни средства.

Очаквайте подробности!