Николай Попов, бащата на трагично загиналата в катастрофа Сияна, заяви в ефира на Нова телевизия, че има сериозни съмнения за корупция при изготвянето на автотехнически експертизи по дела за тежки пътни произшествия. Той призова ГДБОП и прокуратурата да проверят работата на проф. Станимир Карапетков и вещите лица, с които той е участвал в изготвянето на заключения по няколко дела.

Попов посочи като примери делата за катастрофата, при която загина дъщеря му, за произшествието с участието на Лютви Местан и за случая с Дженко Бакалов. Според него компетентните органи трябва да установят дали е оказван натиск върху вещи лица и дали зад оспорваните заключения стоят конкретни интереси.

В студиото Попов показа два кадъра от репортаж за катастрофата с участието на Лютви Местан. На единия се вижда пътна маркировка, а на другия тя липсва. Според Попов стоп линията е била нанесена след произшествието. Той призова Областното пътно управление в Кърджали да отговори кога и по чие разпореждане е положена маркировката.

Попов оспори и използвания в експертизата коефициент на сцепление. Той посочи, че в заключението е използвана стойност 0,7 за автомобил, произведен през 2001 г., и я сравни с по-високи стойности, които по думите му Карапетков е посочил в свой учебник.

Автотехническият експерт Христо Узунов, който се включи в интервюто, обясни, че по делото е била изготвена нова експертиза, чиито изводи се различават съществено от първоначалните. По думите му съдът се е основал на новото заключение при произнасянето си на първа инстанция.

Вещо лице заяви, че от него е поискано да се съобрази с предходна експертиза.

Узунов разказа и за дело, разглеждано първо от Окръжния съд в Добрич, а след това от Апелативния съд във Варна. По думите му подсъдимият е бил оправдан на първа инстанция въз основа на експертиза, изготвена от проф. Карапетков. На втора инстанция съдът назначил петорна експертиза, в която участвал и Узунов.

„Преди изготвянето на петорната експертиза бях извикан от професора, за да ми каже да се съобразя с изводите на предходната експертиза“, заяви Узунов.

Експертът уточни, че разговорът е протекъл спокойно, и заяви, че не се е съобразил с искането. Петорната експертиза стигнала до различно заключение. По думите му апелативният съд признал водача за виновен, а Върховният касационен съд потвърдил присъдата.

Узунов добави, че след случая отношенията му с Карапетков се влошили. Той заяви, че професорът е предприел действия за изваждането му от списъка на вещите лица и че е получил нотариална покана да преустанови използването на техни съвместни научни разработки.

Попов оспори определеното място на удара по делото за Сияна.

По делото за катастрофата, при която загина Сияна, Попов оспори заключението за мястото на удара. Според него доказателствата сочат, че автомобилът, в който е пътувало момичето, се е намирал вдясно по посока на движението си и частично в банкета. Той заяви, че различно заключение за точката на сблъсъка може да повлияе на преценката за отговорността на шофьора на камиона.

Попов заяви още, че според него трябва да бъдат проверени контактите между проф. Карапетков и адвоката на обвиняемия Явор Нотев. Той посочи, че Диана Русинова разполага със съобщения, в които по думите му Карапетков предлага Нотев да бъде включен в експертна група. Според Попов двамата отричат да са близки.

Бащата на Сияна каза също, че е подавал сигнали за заплахи за убийство, следене и тормоз. Той призова разследващите да проверят и кръга от вещи лица, с които Карапетков е работил по оспорваните експертизи.

В края на интервюто водещите попитаха Попов дали знае какво е открито при споменатите в разговора обиски и дали има повдигнато обвинение. Попов изрази мнение, че има достатъчно данни за повдигане на обвинение. Не беше съобщен резултат от обиските, нито беше потвърдено повдигането на обвинение.