Гъста мъгла и черен лед! Затвориха ключов проход

Спират тежкотоварните камиони през прохода Петрохан заради опасни метеорологични условия. Гъста мъгла, ниски температури и риск от черен лед наложиха промяна в организацията на движението. Решението е взето с цел да не се допуснат инциденти и блокиране на планинското трасе.

От Областното пътно управление в Монтана са преценили, че при сегашните условия преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона създава сериозна опасност. През последното денонощие на няколко пъти се е наложило опесъчаване на пътя заради образуване на заледявания.

„Причината за решението ни са ниските температури и рискът от заледявания на пътното платно. Вече няколко пъти през последното денонощие се наложи опесъчаване, именно заради това. На места се образува черен лед“, обясни директорът на ОПУ – Монтана инж. Володя Вълов.

Тежките камиони не могат да изкачат прохода

Опасността е особено голяма за тежкотоварните автомобили, които трябва да преодоляват стръмните изкачвания и множеството завои на прохода. При заледено платно дори добре оборудваните камиони могат да загубят сцепление, да буксуват и да блокират движението.

„При тези условия камионите с товар не могат да преодолеят стръмните изкачвания и ако допуснем горе камиони, съществува реална опасност за сериозни проблеми в движението“, предупреди Вълов.

Допълнителен риск създава и гъстата мъгла, която на места рязко намалява видимостта. Комбинацията от мокри листа, ниски температури и заледяване превръща планинското трасе в особено опасен участък за тежките композиции.

Тировете минават през Искърското дефиле

Заради ограничението Агенция „Пътна инфраструктура“ промени организацията на движение. Тежкотоварните автомобили над 12 тона, които трябва да пътуват към София, се пренасочват по второкласния път II-16 по маршрута Ребърково – гара Лакатник – Своге – Нови Искър – София.

Промяната е особено важна за транспортните фирми, които използват прохода като алтернативна връзка между Северозападна България и столицата.

Временната организация беше въведена заради ремонта на тунел „Топли дол“ на автомагистрала „Хемус“. В определени часове през петък и неделя тежкотоварният трафик се отклонява през Петрохан, но само ако метеорологичните условия позволяват безопасно преминаване.

От АПИ напомнят, че проходът може да поема камиони над 12 тона само при благоприятно време, без снеговалеж, заледявания и снежна покривка.

Шофьорите да се подготвят за зимни условия

От пътните служби призовават водачите да тръгват добре подготвени за зимните условия. Особено внимание трябва да се обръща на скоростта, дистанцията и състоянието на гумите.

Опасността от черен лед е коварна, защото настилката може да изглежда просто мокра, без шофьорът да забележи тънкия прозрачен слой лед. Рискът е най-голям рано сутрин, през нощта, в сенчестите участъци, по мостове и във високите части на планинските пътища.

От АПИ препоръчват пътуващите да следят актуалната информация за състоянието на републиканската пътна мрежа на сайта traffic.api.bg. Денонощна справка може да бъде получена и на телефон 0700 130 20.