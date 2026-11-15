Мая Манолова вдигна мерника на аптеки и мобилни оператори. Предупреди ги

Шефовете на търговските вериги се самозабравиха! Това заяви Мая Манолова, председател на Комисията за защита на потребителите, в интервю за БНР.

"Потърпевши от нелоялните практики на търговските вериги са както българските производители на храни, така и българските потребители", категорична е тя. И обясни: "Има сътрудничество между КЗП, КЗК, БАБХ и НАП".

Манолова коментира и наложената глоба на "Кауфланд" от 76 млн. евро.

"Българските производители на храни са мачкани и затова тази глоба, наложена от КЗК, аз смятам за напълно справедлива", заяви председателят на КЗП.

КЗП от своя страна наложи финансови санкции в размер на 100 хиляди евро на търговски вериги само в рамките на един ден - 13.11.

"Те са предвидени в законодателството за нелоялните търговски практики – фалшиви промоции, разминаване между цената, която е обявена на щанда и тази, която потребителят плаща или пък за измамен произход, а също и за извънредно високо заплащане за найлоново пликче в една търговска верига.

Установихме, че търговските вериги продават през различни надценки едни и същи продукти, от една и съща продуктова категория, но от различни доставчици, което е абсолютно забранено в Закона за защита на конкуренцията. Това е тежко нарушение на правилата на конкуренцията. Наказва се с до 10% от оборота.

Това, което веригите си позволяват в България, не си го позволяват в никоя друга европейска държава. Затова и санкциите тук би следвало да бъдат по-сериозни, възпиращи, както казва ЕК.

Само в България търговските вериги са се разположили комфортно в центъра на градовете", посочи Манолова.

Тя отбеляза също, че оплакванията от мобилните оператори са много.

"Стотици хиляди в КЗП. Те са свързани и с нелоялните търговски практики, а също така и с неравноправните клаузи, които са записани в техните общи условия. Моето настояване е мобилните оператори сами да отстранят от своите общи условия тези неравноправни клаузи", каза още председателят на КЗП.

Ако не го направят, Манолова планира да заведе искове в съда, за да бъдат задължени да ги премахнат.

Другият огромен проблем са цените на лекарствата без рецепта, отбеляза председателят на КЗП в предаването "Неделя 150".

"Това са множество продукти, които хората купуват в аптеките – сиропи, капки, имуностимуланти, витамини. Цените на всички тях се формират по един много фриволен и свободен начин. Реално няма никакви правила. Един вносител на даден лекарствен продукт, който има разрешение за употреба, на практика сам определя максималната цена, на която това лекарствено средство ще се продава.

Заедно с Министерството на здравеопазването направихме справка как се регулират цените на лекарствата без рецепта в другите европейски държави. Изготвили сме законопроект, който да сложи правила за определянето им. Това със сигурност ще доведе до намаляване".

Манолова напомни още, че е автор на Закона за личната помощ.

"Палатките пред парламента стояха близо осем месеца. С натиск върху властта успяхме да се преборим за този закон. Майките са голяма сила. Не трябва никоя власт да се опитва да се отнася към тях неуважително, особено към тези на деца с увреждания. Всяка промяна трябва да се прави заедно с тях", обобщи председателят на КЗП.