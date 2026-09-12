Доволни, свързани и онлайн. Българите поставят висока оценка на телекомите
90% смятат, че услугите са на европейско ниво, а младите определят сектора като най-надеждния в страната
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90% смятат, че услугите са на европейско ниво, а младите определят сектора като най-надеждния в страната
Законът предвижда още Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) да бъде национален координатор по цифровите услуги
В част от честотния ресурс е задължително да се подобри качеството на покритието
Събират се пред Хърватската народна банка в Загреб
Решението е на Комисията за защита на потребителите
КЗП отбеляза точка
Всичко това се прави за улеснение на клиентите
Шок заради Китай. Поскъпва ли Ало-то?
Саудитски оператор купува част от кулите на Vivacom
По думите й хората поне е трябвало да бъдат информирани
Операторите спирали услугите дори при един ден забавяне на плащането на сметката
Ако ползвате интернет, мобилни и фиксирани услуги, ще можете да го правите с различен доставчик
При подозрения за съмнителни дейности могат да се спират фирми Един човек да може да притежава до десет СИМ карти за предплатени телефонни услуги. То...
Възрастните хора не трябва да се доверяват прекалено на служителите в телекомите, за да не станат жертви на измама. Това препоръчват от комисията за з...
Мобилните оператори може да отнесат санкции за това, че 8 дни стотици населени места в Смолян са без телефони. Това стана ясно от думите на регионални...
Монтана. Преговаряме с мобилните оператори за приложение, в което абонатите им да бъдат предупреждавани за наближаващи бури, ураганни ветрове, наводне...
София. Комисията за защита на потребителите (КЗП) установи наличието на една и съща неравноправна клауза в общите условия на срочните договори и на тр...
Сключвайте по-кратки абонаментни договори, посъветва Веселин Божков София. Новите тарифни планове на мобилните оператори, които ще отчитат разговорит...
Страсбург. Европейският парламент одобри отпадането на таксите за роуминг от началото на 2016 г. Таксите за роуминг бяха тема за европейските депутат...
Задължително парафираме споразумението, преди да влезе в сила