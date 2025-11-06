Най-после! Приеха промяна за договорите и мобилните оператори

Приеха промени в Закона за електронните съобщения.

Потребителите вече ще имат право да прекратяват без неустойка договорите си с мобилните оператори, когато условията по тях бъдат променени едностранно - например при индексация на цените или промяна на тарифните планове. Това предвиждат промените в Закона за електронните съобщения, приети на второ четене от Народното събрание. Те обединяват приетите на първо четене от парламента два законопроекта - на Министерския съвет и на ПП-ДБ.

С новите текстове се гарантира, че при всяка промяна в условията на договора клиентът може да се откаже от него в рамките на два месеца след уведомлението от оператора. Прекратяването влиза в сила от датата, на която мобилната компания получи уведомлението от потребителя.

"В продължение на години гражданите получаваха SMS-и за увеличение на месечните си такси, без реална възможност да се откажат, защото ги заплашваха неустойки. Това не е справедливо. Сега парламентът казва ясно - договорът трябва да е взаимно уважение, а не капан", заяви в хода на дебатите председателят на парламентарната комисия по транспорт и съобщения и зам.-председател на ПГ на БСП Кирил Добрев. Този закон е пример как парламентът може да се обединява по теми, които касаят всеки български гражданин, допълни той.

Според депутата Мартин Димитров от "Продължаваме промяната - Демократична България", промяната ще стимулира по-голяма конкуренция между операторите и ще ограничи възможността за едностранно натоварване на клиентите с по-високи цени.

Законът предвижда още Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) да бъде национален координатор по цифровите услуги. Тя ще следи за спазването на новите правила от страна на онлайн платформите и доставчиците на посреднически услуги, като ще може да изисква информация и отчети за тяхната дейност.

Законопроектът има за цел да осигури пълното прилагане на Акта за цифровите услуги (Digital Services Act - DSA), част от европейската стратегия за единен цифров пазар.

Регламентът изисква държавите членки да въведат ясни механизми за защита на потребителите в интернет и при ползването на електронни услуги. С приемането на тези промени България хармонизира законодателството си с европейските стандарти и засилва контрола върху дейността на телекомуникационните и дигиталните компании.

Междувременно от министерството на икономиката и индустрията съобщиха, че КЗП е наложила глоби общо за 185 хил. лв. на мобилни оператори за нелоялни практики за времето от 1 юли до 30 септември тази година.

От тях 7 бр. санкции за общо 155 000 лв. са наложени на А1, а "Виваком България" има една санкция за 30 хил. лева.

Данните са в отговор на писмен въпрос от депутата Мартин Димитров, който пита колко са санкциите, наложени от КЗП, за нелоялни практики на мобилни оператори за въпросния период и каква е общата им стойност по оператори.

