Опрощават дългове срещу 150 евро. Условията

Граждани може да бъдат обявени във фалит и дълговете им да бъдат опростени само срещу такси в размер на общо 150 евро.

Тава показва проект за промени на Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, който е пуснат за обществено обсъждане.

Законът за несъстоятелност на физическите лица вече е приет, но за да стартира приложението му трябва министърът на правосъдието да създаде необходимите условия, за да стартира модула за производствата по несъстоятелност на физическите лица към Регистъра по несъстоятелност. Гласуваният от парламента срок това да стане е до края на март.

Фалитът чрез държавен съдебен изпълнител ще бъде над 10 пъти по-евтин, отколкото фалитът чрез синдик. За всяко от действията си държавният съдебен изпълнител ще взима такса между 15 евро и 50 евро. За същата работа парламентът през лятото реши, че синдикът ще взима една минимална заплата, която за 2026 г. ще бъде 620,20 евро. Проблемът е, че с приемането на Законът за несъстоятелност на физическите лица депутатите не дадоха право на хората да избират дали да ползват синдик или държавен съдебен изпълнител. Парламентът реши, че синдик трябва да движи процедурата по фалит на граждани. Но ако в продължение на един месец не може да бъде назначен синдик, съдът назначава за синдик държавен съдебен изпълнител.

За откриване на производство по несъстоятелност на гражданин съдът ще събира такса в размер на 10 евро, предвиждат промените на Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс. В Тарифата ще бъдат записани и таксите, които ще събира държавният съдебен изпълнител за извършване на предвидените в Закона за несъстоятелност на физическите лица действия. За съставяне на списък на приетите и неприетите вземания ще взима 50 евро; за извършване на опис на имуществото и установяване на масата на несъстоятелността - 25 евро; за изготвяне и предлагане на план за погасяване на задълженията на длъжника - 50 евро; за изготвяне на сметка за разпределение - 15 евро. Така общият размер на всички такси е 150 евро.

За извършване на същите тези действия синдикът има право на еднократно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата, решиха през лятото депутатите. За 2026 г. минималната заплата е 620,20 евро, което означава, че само за тези четири действия синдикът ще взима 2480,80 евро. Допълнително при разпродажбата на имуществото на длъжника синдикът има право на възнаграждение в размер 2% от стойността на осребреното имущество. Синдикът има право и на допълнително възнаграждение за участието си в съдебни дела, по които страна е длъжникът. Размерът на това възнаграждението се определя от съда по несъстоятелността на части или като цяло съобразно фактическата и правна сложност на производството и неговата продължителност. Ако процедурата по фалита се движи от държавен съдебен изпълнител такива допълнителни такси не се събират, пише "Труд".



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com