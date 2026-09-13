Опрощават дългове срещу 150 евро. Условията
Законът за несъстоятелност на физическите лица вече е приет
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Законът за несъстоятелност на физическите лица вече е приет
Парламентът има правомощия да прецени дали да амнистира задължения към държавата
София. 50 000 българи са поискали опрощаване на задълженията им към НАП и данъчна амнистия заради настъпила 5-годишна давност, поясняват от Национална...
София. България ще опрости 2,9 млн. долара от дълга на Гаяна към страната ни. Министерски съвет одобри проект на междуправителствено споразумение межд...
Ако не пуснете заявление до края на 2013 г., ще платите и налози с изтекла давност