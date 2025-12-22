Нещо невиждано се случва с два метала! Каква е прогнозата

Цената на златото премина за първи път границата от 4400 долара за тройунция в понеделник, подкрепена от нарастващите очаквания за по-нататъшни понижения на лихвените проценти в САЩ, силното търсене на активи убежища и по-слабия долар. Среброто също не изостана от тенденцията, достигайки ново историческо високо равнище, предава Ройтерс.

Спот цената на златото се повиши с 1,81 на сто до 4418,77 долара за тройунция към 09:00 часа българско време, след като по-рано през деня премина нивото от 4400 долара.

Спот цената на среброто нарасна с 3,4 на сто и достигна исторически максимум от 69,44 долара за тройунция. Към 9:00 часа българско време среброто отстъпва леко от този рекорд до 69,07 долара за тройунция.

От началото на годината златото е поскъпнало с около 67 на сто, като през този период премина последователно праговете от 3000 и 4000 долара за тройунция и е напът да отчете най-силното си годишно представяне от 1979 година насам. Среброто отчита още по-значителен ръст – около 138 на сто от началото на годината, подкрепено от силни инвестиционни потоци и продължаващи ограничения в предлагането.

„Тъй като декември традиционно е силен месец за златото и среброто, сезонният фактор работи в тяхна полза“, коментира старши пазарният анализатор на „СтоунЕкс“ (StoneX) Мат Симпсън. По думите му, след като златото вече е поскъпнало с около 4 на сто през месеца и с наближаването на края на годината, инвеститорите може да подхождат по-предпазливо заради по-ниските обеми и повишения риск от реализиране на печалби, предава БТА

Според техническия анализатор на Ройтерс Уан Тао цената на златото може да продължи да се покачва до около 4427 долара за тройунция, след като е пробила ключовото ниво на съпротива при 4375 долара.

Традиционно възприемано като сигурно убежище, златото намира подкрепа и в засилените геополитически и търговски напрежения, устойчивите покупки от централните банки и очакванията за по-ниски лихвени проценти през следващата година. Допълнителен стимул е и по-слабият щатски долар, който прави метала по-достъпен за купувачите извън САЩ.

Пазарите в момента залагат на две понижения на лихвените проценти в САЩ през следващата година въпреки по-предпазливите сигнали от Управлението за федералния резерв. Активи без доходност, като златото, обикновено печелят подкрепа в среда на по-ниски лихви. Симпсън отбелязва, че за 2026 г. също се очакват две понижения на лихвите, като по-бързото охлаждане на пазара на труда в САЩ и преминаването към по-умерена политика на централната банка могат да подкрепят допълнително цената на златото.

На този фон и другите благородни метали отбелязаха силен ръст. Платината поскъпна с 4,3 на сто до 2057,15 долара за тройунция, достигайки най-високото си равнище от повече от 17 години, а паладият поскъпна с 4,2 на сто до 1786,45 долара, което е най-високата му цена от почти три години.

