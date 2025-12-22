Посочиха най-добрия месец за туризъм през 2026 година

На фона на екстремните летни жеги, които сполетяха европейските страни през последните години, туристите все по-често търсят алтернативни периоди за своята почивка. Желанието да се избегнат традиционните летни тълпи и да се спестят пари допълнително насърчава интереса към нови решения извън високия сезон.

Последният доклад за тенденциите в пътуванията за 2026 г.

от британската туристическа асоциация ABTA показва, че все повече европейци смятат септември за най-доброто време за почивка. Експертите по пътувания прогнозират, че тази тенденция ще се засилва и през 2026 г.,

което превръща есента в реална алтернатива на юли и август.

Според проучването един на всеки четирима респонденти, или 24%, планира почивка през септември 2026 г. Това е забележимо увеличение спрямо 2023 г., когато едва 17% са предпочели този месец, а най-популярният избор е бил май. Анализаторите подчертават, че

ръстът на интереса е отчетлив и постоянен.

Особено силно впечатление прави увеличението във всички възрастови групи. По-възрастните туристи продължават да избират септември най-често – 29% сред възрастовата група 55-64 години и 35% сред тези над 65 години. Неочаквано силен интерес обаче показват и по-младите хора – при възрастовата група 18-24 години делът се увеличава от 11% на 17%, а при 35-44 години – от 12% на 20%. Най-голям скок остава при хората над 65 години – от 22% на 35%.

Анализаторите отбелязват, че

хората без деца смятат септември за особено привлекателен период за пътуване.

Причината е ясна – не се налага съобразяване с учебната година, температурите са все още високи, а популярните курорти са далеч по-спокойни и достъпни финансово. Така първият месец на есента постепенно се утвърждава като новия „умен“ сезон за почивки в чужбина.

