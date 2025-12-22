Голяма верига ресторанти стъпи в наш град. Нови работни места

Една от най-известните вериги, направи инвестиция в наш град.

Hesburger, най-голямата верига ресторанти за бургери във Финландия и една от най-разпознаваемите в Европа, открива своя 33-ти ресторант в България – на улица "Мизия №10 в Благоевград, след като направи инвестиция от 1,5 млн. евро.

„С удоволствие обявяваме откриването на новия ресторант на Hesburger в Благоевград. Разположен в центъра на града, обектът ни дава възможност да представим разнообразието от продукти и вкусове на марката както на местните жители, така и на туристите. Атмосферата на Благоевград и гостоприемството на неговите хора са естествено допълнение към разрастващата се мрежа на Hesburger. Очакваме с нетърпение да предложим автентичния вкус на марката и да създадем приятни моменти за нашите клиенти“, казва Иева Салмела, директор „Комуникации и международен маркетинг“ в Hesburger.“

Ресторантът създава 15 нови работни места в Благоевград и разполага с 45 места на закрито и 20 места на открито на терасата. Заведението заема площ от 345 квадратни метра.

Облагаемите продажби на компанията в България през 2024 г. достигат 19,7 милиона евро, което представлява ръст от 24,3% на годишна база.

Продуктите на Hesburger са добре разпознаваеми със своя вкус и качество. Те се отличават със сосовете на Hesburger, създадени по оригинални рецепти и произведени в собствените фабрики на компанията във Финландия и Литва, както и с използването на кюфтета, приготвени от 100% телешко месо.

Финландската компания, основана от Хейки Салмела и неговата съпруга Кирсти Салмела, започва своя бизнес през 1966 г. в малкия град Наантали. Като семейна компания с над 50-годишна история, Hesburger в момента оперира в 9 държави и има над 490 ресторанта.

През годините Hesburger разширява международно своята верига ресторанти и в момента има 260 обекта във Финландия, 68 в Литва, 54 в Естония, 55 в Латвия, 33 в България, 14 в Румъния, 7 в Украйна, 2 в Германия и един в Полша. Hesburger има над 6 000 служители само във Финландия, а в международен план общият брой на служителите надхвърля 9 100 души.

