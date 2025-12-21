Европарите

Важно предупреждение! Как да не загубите пари след Нова година

Експерти предупреждават потребителите да не се предоверяват на търговците

21 дек 25 | 17:12
Фатме Мустафова

Търговци предупреждават за върнати подаръци и валутата, в която ще връщат пари.

Сумите, платени за подаръци, които обаче са нежелани и се върнат към онлайн търговците, ще бъдат възстановени в евро. За това предупреждават на страниците си търговци. В съобщенията пише, че направени поръчки от тях, които са за коледните празници и ако бъдат върнати, ще получат суми в рамките на 14 дни по банкова сметка в евро. Те ще бъдат превалутирани по официалния курс, който е 1,95583 лв. за евро.

Така, ако получите часовник за 100 лева, ако го върнете, ще получите 51,13 евро за него. Експерти предупреждават потребителите да не се предоверяват на търговците, а да изчисляват сумите по официалния курс. Според някои дори и касовите апарати могат да допуснат грешка при превалутирането.

Голяма част от онлайн търговците въведоха такси за наложен платеж, като те варират от 0,90 лв. до 2 лева. За сравнение при плащане с дебитна или кредитна карта няма такса за обработка на сумата. Идеята е плащанията да минават по банков път, за да се регламентирани.

Проблемът е, че има по-възрастни хора, които не ползват банкови услуги и дори да искат да си купят нещо от онлайн търговците и да си го платят, имат такса, която допълнително оскъпява продукта.

