Удар по джоба за ЧНГ. Но за едни има добра новина

Удар по джоба за ЧНГ. Но за едни има добра новина
Снимка: БГНЕС
22 дек 25 | 18:12
Новата година идва с нови цени на водата. За повечето ВиК дружества КЕВР одобри поскъпване, но има и райони с поевтиняване на услугата.

Най-скъпа ще е водата в Силистра – 6,44 лева за кубик с ДДС, като увеличението от януари е 4,8%. Сред районите със скъпа вода е и Разград. Там един кубик ще струва 6,33 лева, като одобреното поскъпване за догодина е 1,1%.

Следва Шумен с цена 5,96 лева, но тук догодина ще плащат макар и с под 1% по-малко.

Най-голямо е поскъпването за Кърджали – почти 14%, но въпреки това цената на кубик остава по-ниска от градовете рекордьори – 5,19 лева.

В София, където има най-много потребители, поскъпването е почти 12% и кубик вода от януари ще струва 4,12 лева.

По-евтина вода ще плащат в Ямбол – там намалението е почти 12%. Кубик ще струва 4,52 лева.

Във Враца цената ще е 5,48 лева, като поскъпването е 8,9%, във Велико Търново кубикът ще е 5,12 лева, а поскъпването е 8,8%, в Габрово – 4,93 лева, като поскъпването е 8,4%, във Варна ще е 5,92 или поскъпване с 6,6%, в Бургас – 5,28 лева – поскъпване от 1,4%, а в Пловдив цената ще е 3,73 или увеличение от 4%.

Автор Агенция Стандарт
