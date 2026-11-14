Мая Манолова безпощадна! Даде и петте големи вериги на КЗК

Нарушения при петте най-големи търговски вериги в България са установили проверките на Комисията за защита на потребителите, а документите вече са изпратени до Комисията за защита на конкуренцията. Това обяви председателят на КЗП Мая Манолова в предаването "Денят ON AIR".

По думите ѝ големите търговци упражняват системен натиск върху българските производители да намаляват доставните си цени, докато надценките и крайните цени за потребителите продължават да растат.

Тя обвини и предишните правителства, че са позволили на веригите да разширят влиянието си за сметка на производителите и малкия бизнес.

"Ежегодно те ги натискат, веригите ги натискат в началото на всяка календарна година да си свалят още 3-4% цените. И то се трупа. 2023, 2024, 2025, 2026 г. реално доставните цени намаляват, надценките се увеличават и крайната цена за потребителя също се увеличава", обясни Манолова.

"Немските производители със своята преговорна сила са си завоювали техните продукти да се продават през 15-25% надценка. И когато спазим 25+10% редовно за българските, ще усетим огромно облекчение за основни хранителни продукти. Благодарение на това, което са извоювали немските производители. Защото в Германия веригите не се държат по начина, по който се държат в България", допълни Манолова.