Служител на ДАНС пострада при катастрофа на „Хемус“

Служител на Държавна агенция „Национална сигурност“ е пострадал при катастрофа на автомагистрала „Хемус“ край Шумен. Инцидентът е станал в сряда, но едва днес стана ясно, че сред пострадалите има и служител на ДАНС.

Той е бил транспортиран и настанен за лечение във Военноморската болница във Варна. Състоянието му вече е позволило да бъде изписан, пише БНТ.

Катастрофата е станала в участък, в който се извършват ремонтни дейности. Заради тях движението е било организирано двупосочно в едното платно, което налага повишено внимание от страна на шофьорите.

Ремонти ограничават движението по „Хемус“ и „Тракия“

Временни ограничения заради ремонтни дейности затрудняват трафика и по други участъци от основните магистрали в страната.

На АМ „Тракия“ в област Пазарджик се ремонтира отсечката между 87-ия и 89-ия километър в посока Бургас. Автомобилите преминават само в изпреварващата лента.

По АМ „Хемус“ пък заради основния ремонт на тунел „Топли дол“ временно се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в участъка между изхода на София и пътен възел „Ботевград“. Ограниченията са в определени часове на 13, 15 и 16 ноември.

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват временната организация на трафика в ремонтните зони.