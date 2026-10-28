Пътниците чупили прозорци! Нови подробности за кошмара край Масларево

Двама души са загинали при тежката катастрофа между автобус и два камиона край село Масларево, община Полски Тръмбеш. Както "Стандарт" вече съобщи жертвите са шофьорите на тежкотоварните автомобили, които са починали на място след сблъсъка. Сигналът за инцидента е подаден около 2:30 часа през нощта.

Това съобщи кметът на Полски Тръмбеш Росен Русанов в сутрешния блок на БНТ. По думите му 30 пътници от автобуса са настанени в кризисен център в Полски Тръмбеш, а двама души са откарани в болница. Към момента няма конкретна информация за състоянието на хоспитализираните.

Пътниците чупили прозорците на автобуса, за да излязат

Кметът, който е присъствал на огледа на мястото на катастрофата, разказа как се е стигнало до тежкия инцидент.

„Двата ТИР-а се удрят, вследствие на което автобус, който се движи, не може да спре и се удря в тях. Двата камиона се самозапалват, шофьорите загиват на място, а автобусът така се удря, че пътниците не могат да излязат и чупят страничните стъкла“, обясни Русанов.

След удара пътниците се оказали блокирани в автобуса и се наложило да разбият страничните прозорци, за да напуснат превозното средство.

30 души са настанени в кризисен център

След катастрофата пътниците са транспортирани до Полски Тръмбеш, където е организирано временното им настаняване.

„Всички други са добре на пръв поглед, оказана им е медицинска помощ, доставена им е храна и вода“, заяви кметът.

Той уточни, че само двама души са настанени в болница, но не разполага с подробности за нараняванията им и тяхното здравословно състояние.

Опасен участък с натоварен трафик и множество завои

Според Росен Русанов пътният участък, на който е станала катастрофата, е известен с интензивното си движение и честите пътнотранспортни произшествия.

Кметът посочи, че в района има няколко завоя и голям наклон, които допълнително усложняват преминаването на тежкотоварни автомобили.

Обстоятелствата около първоначалния сблъсък между двата камиона предстои да бъдат изяснени. Засега няма официално потвърдена информация какво е довело до удара между тежкотоварните превозни средства, последван от катастрофата с автобуса.