Черен уикенд: Прегазиха велосипедист. Тежка катастрофа взе жертва

Войната по пътищата у нас продължвава с нови произшествия, които взеха жертви.

Велосипедист загина при катастрофа в Габрово днес преди обед. Пътнотранспортното произшествие е станало на бул "Столетов" в града между лек автомобил, управляван от 68-годишен мъж, и 85-годишен велосипедист.

След подадения сигнал на място незабавно са насочени екипи на полицията и спешна помощ. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача на леката кола са отрицателни.

На мястото на инцидента се извършва оглед. Причините за инцидента са в процес на изясняване.

Още един човек е загинал, а друг е ранен при тежка катастрофа на ул. „Стефан Стамболов“ в Първомай. Сигналът за инцидента е подаден в 9.25 ч., съобщават от МВР.

При катастрофата челно са се сблъскали два автомобила, предава БНР. Причините за инцидента се изясняват.