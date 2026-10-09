Ден на траур: Загинаха четирима, а един е тежко ранен. Първи подробности за кошмара

Четирима души загинаха, а един е с тежки наранявания след катастрофа, станала на пътя между Плевен и село Ясен около 22:50 ч. в четвъртък.

Лек автомобил, управляван от младеж на 20 години, движейки се в посока към селото, навлиза в лентата за насрещно движение, като минава през разделителния остров на пътя и блъска насрещно идващата кола. Ударът е станал между таваните на двата автомобила. Причината за това е, че когато първата кола е минала през острова, се е преобърнала и е паднала върху другата.

Загинали са водачът на ударения автомобил, който е 18-годишен, както и спътникът му, пътувал на предната седалка - мъж на 21.

Жертвите от първата кола са пътници - момиче на 20 години, което се е возило на предна дясна седалка и младеж на същата възраст, който бил на задната седалка. Шофьорът, който е техен набор, е настанен за лечение в плевенска болница, той е с тежки наранявания, но без опасност за живота.

По информация на NOVA автомобилът, причинил катастрофата, се е движил със 139 км/ч. При направените тестове на водача на автомобила, причинил катастрофата, не е установено наличие на алкохол и наркотични вещества. Произшествието е настъпило в участък с ляв завой и минимален наклон. Причините за инцидента все още не са известни.

Предстои да стане ясно дали ще бъде повдигнато обвинение на шофьора на първата кола.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Районът на произшествието бил временно обезопасен за извършване на процесуално-следствени действия.

Със заповед на кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов днешният ден е обявен за Ден на траур в община Плевен в памет на четиримата младежи, загинали при тежката катастрофа на пътя Плевен - Ясен. В знак на съпричастност с трагичната загуба знамето пред сградата на Общината е свалено наполовина.

По данни на NOVA един от загиналите младежи е учил в Медицинския университет в Плевен. Според очевидци на пътя след катастрофата е имало разпилени учебници по медицина.