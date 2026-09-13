Как лекари изтръгнаха от смъртта премазан в катастрофата на "Тракия"
Единият от пострадалите вече е в стабилно състояние
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Единият от пострадалите вече е в стабилно състояние
Шестима са задържани след ново сбиване в Раднева, където през февруари вече имаше подобен инцидент
Единият полицай е транспортиран до болницата на МВР
Той бе приет в болницата с тежка травма на лумбални прешлени
Нападателят е с множество криминални регистрации
Пострада и съпругата му
Децата са били на рожден ден на местен бизнесмен в Арбанаси
Челният удар е между лек автомобил "Опел" и турски ТИР
Драмата се разигра в село Кръстина
Движението на мястото на инцидента е затруднено и се регулира от полицията
На 19 декември със съдействието на Военноморските сили на Република Индия той беше евакуиран от борда на кораба
Верижен сблъсък между четири автомобила
Пострадалият е работил с режеща машина
Извършва се оглед
Очаква се повече информация от МВР в следващите часове
Инцидентът стана на магистралата между Белград и Нови Сад
Деца са хвърлили камък по стъклото и са ранили машиниста
От началото на годината са регистрирани общо 65 случая на хвърлени предмети по влакове
Мъжът е бил прострелян два пъти – веднъж в тила и още веднъж по-надолу в тялото
ПТП-то е възникнало вчера следобед