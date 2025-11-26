Извънредно! Ранени полицаи пред Народното събрание

Призивите на "Промяната" за гняв и бунт доведоха до ескалация на напрежението по време на протеста на ПП пред Народното събрание тази вечер. Има ранени полицаи.

Трима служители на СДВР са били ранени, след като групи протестиращи започнаха да хвърлят бутилки и бомбички по полицейските кордони, съобщава Столичната дирекция на вътрешните работи.

Двама от пострадалите служители на МВР са транспортирани за медицински прегледи в болницата на МВР, където лекарите са установили сериозна гръдна травма при единия от тях. На третия служител е оказана първа помощ на място, след като е пострадал по време на охраната около входовете на парламента.

По-рано напрежението се повиши рязко. Протестът, организиран от формациите ПП–ДБ, „Възраждане“, МЕЧ и „Величие“, премина в сблъсъци след опит за блокада на сградата на Народното събрание. Полицията изгради кордони около зоната за сигурност, откъдето влизат и излизат народните представители, за да предотврати навлизане на демонстранти.

Около 20 часа групи протестиращи започнаха да блъскат бус на Жандармерията, спукаха губите му, а към униформените отново полетяха предмети, включително стъклени бутилки. Според информация от място част от присъстващите са били мобилизирани след призиви от Асен Василев, което допълнително е увеличило напрежението пред парламента.

Ситуацията остава динамична, а силите на реда продължават да охраняват периметъра на Народното събрание, докато протестът продължава.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com