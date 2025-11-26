Мръсните номера на Прокопиев и Василев! Планирани провокации

3% дефицит са заложени в бюджета. Но ние не вярваме, че дефицитът ще остане 3%, значи – бюджетът лъже. С тази перверзна логика на Асен Василев в студиото на Нова тв започнаха още в ранни зори пърформансите на ПП срещу първите разчети в евро у нас. Цял ден днес водачите на „Промяната“, специализирала се в подмяна на факти, истини и ценности, разиграват цялата държава, опитвайки се да саботират както най-важния закон, така и влизането на страната ни в еврозоната.

Екран на площада извади „Промяната“, за да предава цирка на Василев в бюджетна комисия. След серия неуспешни опити да проточи пленарното заседание, за да може комисията да заседава точно когато ПП-ДБ и „Възраждане“ протестират пред НС, Василев разигра невиждана сценка в комисията. Влетя като хала, грабна микрофона и започна да крещи като обезумял. Ролята на мажоретка с талант поде Венко Сабрутев.

Пихте ли си хапчетата, попита Делян Добрев и обяви, че парламентарният лекар няма да се справи, защото случаят е тежък. За да припомни за себе си, Кирил Петков се включи дистанционно във фейсбук с призив за ръкопашен бой пред парламента, защото не можело само двама „да се бият с голи ръце“ в НС.

Накрая маските окончателно паднаха и стана ясно кой стои зад акцията – проводникът на Сорос у нас Иво Прокопиев. Медиите му се оказаха пълни с призивите на „Промяната“ за протест пред парламента в 18 ч.

Но това са силоваците от ПП-ДБ. Те са майстори на словесни и задсулисни сглобки, но лицемерно се крият, дори когато твърдят, че излизат с лицата си на протест. В 18 ч. пред Народното събрание започва митингът на работодателите и мишките на Асен Василев и Прокопиев искат да се влеят в него, за да излезе, че имат подкрепа. Но и тази грозна манипулация падна днес.

Ние протестираме срещу бюджетите на Асен Василев, той пусна духа от бутилката, обяви Васил Велев от АИКБ в сутрешния блок на бТВ, докато Василев обясняваше от контрастудиото къде и как ще протестира срещу бюджета, който бе миниран от собствените му финансови зулуми.

Лидерът на ПП няма срам да се качи на гърба на бизнеса, който изтощи, за да постигне евтините си партийни цели. Но подобна наглост само ще разпали фитила на омразата. А това доказва, че провокациите тази вечер са добре планирани. И ПП няма да се посвени да ги осъществи.

