Петков мина границата! Зове за ръкопашен бой

Партизански призиви за ръкопашен бой отправи бившият лидер на "Промяната" Кирил Петков, след като дружката му Асен Василев направи панаир на панаирите в Бюджетната комисия на парламента.

"Стандарт" припомня, че в началото на заседанието на Бюджетната комисия Асен Василев влетя в залата, взе микрофона и започна да крещи като обезумял. По този повод Петков реши да се включи с видео в личния си фейсбук профил, където заяви: „Не знам дали виждате какво се случва в бюджетната комисия? Асен Василев и депутатите на ПП-ДБ ги спряха засега, но хора – не може да разчитаме само на няколко човека в Народното събрание (НС) да се бият с голи ръце“.

Петков обаче не спря до тук. Той открито призова за масови безредици като заяви:

„Време е всички да излязат и да отидем пред Народното събрание и да кажем „Стига толкова“. Време е да излезем всички на площада, време е да покажем, че България има смели хора, които няма да преклонят глава.

Хайде всички към парламента, аз съм тръгнал натам.“.

За по-късно днес от ПП-ДБ, подкрепени от „Възраждане“, планират протест срещу новия бюджет. Той ще се проведе в центъра на София от 18 часа.

