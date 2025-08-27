Кирил и Линда набиват здраво на морето! Къде ги хванаха

Почивката от политиката се използва да дълго ядене и пиене.

Семейство Петкови прекара почти целия август на родното Черноморие и вече ни направи впечатление, че доскоро стройният Кирил е пуснал сериозни паласки.

Този уикенд папараци са заснели как двойката се храни в местен ресторант и сериозното набиване показва откъде идват излишните кила.

За никого не е тайна, че бившият премиер е голям фен на намиращия се до курорта Лозенец плаж „Корал“, макар и да се изпокара с някогашните си приятели от сдружението „Да запазим Корал“.

Това обаче не попречи на семейството да отседне за няколко дни във фамилната къща на баща му - Петко и да обиколи по-луксозните ресторанти в района.

В събота вечер Кирил Петков, Линда, една от дъщерите им и още 7-8 души седнаха в заведение в комплекса „Старата къща“. Веселата компания пристигна малко след 21:00 часа вечерта. Не беше необходимо много време на Петков да обърне няколко бири и да се превърне в център на вниманието на масата.

Бившият премиер неколкократно вдигаше наздравици и се смееше с глас, докато Линда пийваше вино и похапваше миди.

