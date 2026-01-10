„България може“ настоява за спешни промени в изборното законодателство

Политическа партия „България може“ обяви, че представителната демокрация в България е в дълбок колапс заради тежко компрометирани изборни правила и неспособност на институциите да гарантират честен вот. От формацията посочват, че за първи път от три десетилетия Конституционният съд е касирал резултатите в голям брой секции, а нарушенията са били повсеместни и често извършвани с участието на органи на властта. Според партията контролираният и манипулиран вот е достигнал „епидемични размери“ и е унищожил остатъците от общественото доверие в изборния процес.

От „България може“ смятат, че основната причина за кризата е практиката парламентарно представените партии да правят конюнктурни промени в изборното законодателство с цел нечестно предимство. По думите им тази линия на поведение, задълбочена и с последните изменения в Конституцията, е нанесла сериозни щети на изборната практика. Партията критикува и пасивността на институции, които по закон трябва да гарантират законността на вота, но вместо това, според формацията, често подпомагат изборните измами.

ПП „България може“ настоява за принципни реформи като активна регистрация на избирателите, нов тип машинно гласуване със сканиращи устройства, регионални преброителни центрове и дългосрочна забрана за публични длъжности за лица, участвали в изборни нарушения. От партията признават, че подобни мащабни промени са малко вероятни преди предстоящите извънредни избори, но настояват за минимален пакет от спешни изменения. Сред тях са пълното възстановяване на машинното гласуване, по-строги санкции за членове на изборни комисии, промяна в състава на комисиите с участие на извънпарламентарни партии и граждански организации, както и отлагане на МИР „Чужбина“.

Формацията призовава всички парламентарно представени партии ясно да заявят позициите си и да предложат конкретни мерки за оздравяване на изборния процес. „България може“ апелира гражданите да не подкрепят политически сили, които отказват да поемат ангажимент за реални реформи. В позицията се отправя и предупреждение за решителни протести, ако отново бъдат използвани порочни методи при промени в изборното законодателство и организацията на вота.

В Политическата резолюция на своето Учредително събрание ПП „България може“ обърна особено внимание на колапса на представителната демокрация у нас, изразяващ се в тежко компрометиране на демократичните изборни правила и неспособността на институциите да осигурят тяхното спазване.

Както е известно, за пръв път през последните 30 години Конституционният съд касира резултатите в голям брой избирателни секции. Нарушенията на последните редовни и частични избори бяха не само повсеместни, но и се извършваха с помощта на органи на властта и длъжностни лица. Контролираният и манипулиран вот достигна епидемични пропорции, унищожавайки последните остатъци от доверието в представителната демокрация.

Основната причина за критичния спад на общественото доверие в демократичния изборен процес са непрестанните опити на парламентарно представените политически сили да внасят конюнктурни промени в изборното законодателство с цел постигане на едностранно нечестно предимство пред опонентите. Тази безотговорна линия на поведение, достигнала абсурдни нива с измененията в Конституцията, нанесе тежки вреди на и без това страдащата от сериозни недостатъци изборна практика. Съществена негативна роля играе и нежеланието на редица институции, призвани да гарантират законността на изборите, да изпълняват задълженията си, което в последните години прераства в явно подпомагане на изборните измами. За съжаление тези опасни за демокрацията явления са в ход и сега, в предстоящите месеци до извънредните избори.

ПП „България може“ се обявява за следните принципни промени в изборното законодателство: въвеждане на активна регистрация на избирателите; прилагане на нов тип машинно гласуване посредством сканиращи устройства; създаване на регионални преброителни центрове с персонал от държавни служители; въвеждане на забрана за заемане на публични позиции за срок от 10 години за всички длъжностни лица, извършващи или подпомагащи изборни измами.

Ние съзнаваме, че с оглед на позициите на мнозинството от групите в действащото Народно събрание и оставащия кратък срок до насрочването на поредните извънредни избори е нереалистично да се очаква приемането на такива съществени промени в Изборния кодекс. Затова настояваме народните представители да приемат следните минимално необходими законови изменения:

да се възстанови изцяло машинното гласуване с електронно отчитане и пълно ръчно преброяване на контролните разписки;

да се въведат по-строги санкции спрямо членове на избирателни комисии и други длъжностни лица, участващи в нарушения на изборното законодателство, вкл. за възпрепятстване на видеонаблюдението на процеса;

изменение в принципа на излъчване на състава на избирателните комисии, като се определи квота за представители на извънпарламентарни партии и граждански организации;

да се отложи (макар и за пореден път) въвеждането на МИР „Чужбина“ поради наличието на множество нерешени законови и практически въпроси, свързани с него, които биха компрометирали изборите като цяло.

Също така, ПП „България може“ смята за необходимо всяка от парламентарно представените партии да изрази ясно отношение към доказаните недостатъци на изборното законодателство и изборната практика и да предложи конкретни мерки за тяхното преодоляване преди предстоящите избори. Призоваваме гражданите да не дават гласа си за партии и коалиции, които не изразят ясна позиция и не предлагат реалистични стъпки за оздравяване на електоралния процес, тъй като очевидно възнамеряват да се възползват от известните порочни практики.

Ако парламентарно представените партии и отговорните за честните избори институции отново прибягнат до добре известните порочни методи при промени в законодателството и механизмите на провеждане на изборите, призоваваме българските граждани на решителен протест с всички разрешени от българската Конституция средства.

