„България може“ настоява за спешни промени в изборното законодателство
Формацията алармира за системни измами и липса на доверие в изборния процес
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Формацията алармира за системни измами и липса на доверие в изборния процес
Никой не може да каже отсега за добро или лошо са те, когато се приложат у нас Страхил Делийски,политолог Добри или лоши промените в изборното закон...
София. Предложението на президента Росен Плевнелиев за провеждането на троен референдум заедно с европейските избори през май стигна до депутатите. Пр...
София. "Несъмнено основен приоритет е изборното законодателство". Това заяви в предаването "12 плюс 3" председателят на парламента Михаил Миков по пов...