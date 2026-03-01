Бащата на Сияна хвърли бомбата! Ето какво се случва на изборите

Николай Попов - бащата на 12-годишната Сияна, загинала при тежка катастрофа миналата година - ще участва в предсрочните избори на 19 април. Създаденото от него гражданско движение "Сияние" ще се яви на вота в коалиция с партии.

"Партиите ще бъдат на заден план, те ни дават възможност да реализираме нашите цели и нашата кауза", заяви той в интервю за БНТ.

Николай Попов разкри, че единствените формации, които безусловно са приели условията на гражданското движение "Сияние", са "Волт" и "Общество за нова България". По думите му те не са поставили политически искания и са заявили готовност да отстъпят водещата роля на гражданската кауза.

Попов подчерта, че представители на двете партии ще бъдат включени в листите, така че да поемат своята част от отговорността. Въпреки това водещият принцип при подреждането ще бъде гражданският, а не партийният.

Той обясни, че приоритет ще бъде даден на неправителствени организации като "Ангели на пътя", които са сред активните партньори на движението. В листите ще бъдат включени и млади хора, които не са обвързани със съществуващия политически модел.

Според Попов кандидатските листи ще отразяват реална извадка от обществото - родители и близки на млади хора и деца, загинали в катастрофи. Той подчерта, че това не са хора, обединени от партийни интереси, а от обща кауза - спасяването на човешки живот, справедливото правосъдие и трайна системна промяна.

„Ние не се стремим към властта. Искаме представителство и парламентарна трибуна, за да можем отвътре да променяме системата“, заяви Попов. Той допълни, че участието му в политиката няма да бъде дългосрочна цел.

„Ще вляза в парламента, ще свърша работата, за която съм поел ангажимент, и когато видя, че тя е реализирана, ще се оттегля. Нямам намерение да се превръщам в поредния омразен политик“, каза още бащата на 12-годишната Сияна.

Движението "Сияние" бе обявено в началото на годината като платформа за граждански натиск и институционални промени, свързани най-вече със съдебната система, пътната безопасност и отговорността на държавата при тежки инциденти. Попов неведнъж подчерта, че инициативата му няма да бъде класически партиен проект, а инструмент за прокарване на конкретни законодателни промени.

Сред заявените цели са по-строги наказания при тежки пътни престъпления, по-бързо правораздаване и по-ясна отговорност на институциите при пропуски, довели до фатални последици. По думите му участието в изборите е продължение на гражданската му кауза, а не отказ от нея.

