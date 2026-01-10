Зафиров с първи подробности за конгреса на БСП. Вот на доверие ВИДЕО

"Взехме няколко важни решения - най-важното е положителната оценка на работата на БСП в изпълнителната власт. Значи сме били на прав път. Стартирахме най-после процедура по номинация и издигане на кандидати за народни представители, подготовката за изборната кампания започна. Следваме програма за предсрочни избори в края на март. Моментът за провеждане на Конгрес преди изборите не е най-удачен, най-добре беше да е след вота, за да направим анализ след получения резултат. В програмата е заложена точка да бъде избрано ново ръководство, но аз имам самочувствието на председател, който си е свършил добре работата. Спасихме партията от изчезване, бяхме в тежка финансова и организационна криза". Това заяви лидерът на БСП Атанас Зафиров след инфарктния пленум на БСП, който взе решение за извънреден конгрес на 7 и 8 февруари. Опозицията в БСП бламира лидера Атанас Зафиров, който бе против свикването на най-висшия форум, и се наложи с голямо мнозинство за свикване на конгрес буквално след броени дни.

Зафиров заяви, че конгресът ще реши дали да има избор на председател, но приема този факт като предстоящ вот на доверие за сегашното ръководство на БСП. Имам самочувствието на председател, който добре си е свършил работата и днешното решение го потвърждава, заяви Зафиров. Той благодари на целия си екип, с който "успяхме буквално да спасим партията от изчезване".

Според него би било предателство към хората, които са били до него, да подаде оставка. Той определи оставката на Изпълнителното бюро като грешка.

"Удовлетворен съм от решението на Националния съвет, от смислената дискусия, която проведохме там. На Конгреса трябва да представим точен и ясен анализ на участието ни в управлението, на нашата парламентарна дейност, разбира се много са важни също платформата и насоки за следващите избори. Ще има и избор на ново ръководство. Мисля, че по този начин дадохме ясен знак, че сме чули желанието на социалистите и на нашите симпатизанти", коментира зам.-председателят на БСП и лидер на столичните социалисти Иван Таков, който поиска смяната на Зафиров.

Таков не отхвърли възможността да се кандидатира за председателския пост. Попитан няколко пъти дали ще го напарви, той отговори, че е въпрос на номинации. Заедно с него пред медиите застанаха лидерът на младите социалисти, депутатът Габриел Вълков и спортният министър Иван Пешев.

Преди началото на пленума Борислав Гуцанов, член на Изпълнителното бюро в оставка, каза пред медиите, че е разумно да бъде свикан конгрес на БСП, защото това е колективната мисъл на партията.

Според заместник-председателя на БСП и член на Изпълнителното бюро в оставка Калоян Паргов в момента със свикването на конгрес има опасност "партията да бъде хвърлена във вътрешни междуособици, които са характерни за БСП". Той посочи, че това е най-големият му страх на база 20-годишния партиен опит, който има.

Ако не сменим ръководството на БСП и председателя ѝ, не знам с какви очи ще излезем пред обществото, коментира депутатът от "БСП-Обединена левица" Иван Петков.

Левицата проведе заседание с основна цел избор на ново ръководство - състав на Изпълнителното бюро. То бе насрочено през декември миналата година, когато цялото, без председателя на Националния съвет на партията Атанас Зафиров, подаде оставка.

Решението дойде след оставката на правителството на 11 декември, приета единодушно от Народното събрание.

В четвъртък пък Софийската градска организация реши, че иска провеждане на спешен конгрес, за да може "партията да придобие нов облик" - като се направи анализ на участието в управлението и в 51-ото Народно събрание, както и да се очертае пътят на БСП в новата предизборна кампания.

