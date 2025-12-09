Общество

Спецотрядът "Кобра" в акция! Незаконно финансиране на погромите

Проверяват 4 квартала в София

Спецотрядът "Кобра" в акция! Незаконно финансиране на погромите
09 дек 25 | 16:09
815
Мира Иванова

Полицейска операция, насочена към разкриване на незаконно финансиране на протестите от 1 декември, се провежда днес в столицата. Специализираният отряд „Кобра“ извършва масирани проверки в квартал „Люлин“, включително в района на кооперативния пазар, както и на други места в София, съобщи агенция ПИК.

Обект на проверките са офиси за бързи кредити, заложни къщи и помещения, за които има съмнения, че може да са използвани като канали за осигуряване на средства за организирането на протестните действия.

Паралелни акции се провеждат още в кварталите „Надежда“, „Обеля“, „Младост“ и „Дружба“.

Според източници на медията има задържани криминално проявени лица, като част от тях са известни на полицията с предишни регистрации.

Акцията е пряко свързана с протестите на 1 декември. Макар демонстрацията да започна мирно, след 22:00 ч. напрежението ескалира – бяха хвърляни предмети, запалени контейнери, нанесени щети върху партийни офиси, а полицията използва лютив спрей. Задържани бяха десетки провокатори, някои с дълго криминално минало.

Още на следващия ден – 2 декември – правителството оттегли проекта за Бюджет 2026, изпълнявайки основното искане на протестиращите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Протестът на ПП
Протестът на Gen Z е зле прикрит опит с райски газ да рестартираш либералната олигархия

Протестът на Gen Z е зле прикрит опит с райски газ да рестартираш либералната олигархия

Няма начин, дори и да не се интересувате от политика, дори да не гледате телевизия, дори и да не прекарвате всяка секунда в социалните мрежи, да не ст...

Политика
08 декември | 10:55
0 коментара
14465
Още от Общество
Коментирай