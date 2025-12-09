Спецотрядът "Кобра" в акция! Незаконно финансиране на погромите

Полицейска операция, насочена към разкриване на незаконно финансиране на протестите от 1 декември, се провежда днес в столицата. Специализираният отряд „Кобра“ извършва масирани проверки в квартал „Люлин“, включително в района на кооперативния пазар, както и на други места в София, съобщи агенция ПИК.

Обект на проверките са офиси за бързи кредити, заложни къщи и помещения, за които има съмнения, че може да са използвани като канали за осигуряване на средства за организирането на протестните действия.

Паралелни акции се провеждат още в кварталите „Надежда“, „Обеля“, „Младост“ и „Дружба“.

Според източници на медията има задържани криминално проявени лица, като част от тях са известни на полицията с предишни регистрации.

Акцията е пряко свързана с протестите на 1 декември. Макар демонстрацията да започна мирно, след 22:00 ч. напрежението ескалира – бяха хвърляни предмети, запалени контейнери, нанесени щети върху партийни офиси, а полицията използва лютив спрей. Задържани бяха десетки провокатори, някои с дълго криминално минало.

Още на следващия ден – 2 декември – правителството оттегли проекта за Бюджет 2026, изпълнявайки основното искане на протестиращите.

